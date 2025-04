Godine 2023. školska učiteljica Klara, sada sa 35 godina, obavljala je kućne poslove kada je naišla na drugi mobilni telefon u torbi svog partnera Brajana i primetila propušteni poziv od žene po imenu Valeri. Brajan je bio na izlasku u to vreme, pa je Klara odlučila da ga pokupi i suoči s njegovim tajnim telefonom nakon što je razgovarala s prijateljicom. Međutim, kada je Brajan odbio da otključa telefon i kaže Klari nešto o Valeri, odlučila je da on ne može da se vrati kući s njom i odvezla ga do roditeljske kuće.