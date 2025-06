Zvezda Only Fans Kejla (30), poreklom sa Novog Zelanda, rekla je svojim 2,2 miliona pratilaca na TikToku da je bila budna tokom cele operacije brazilskog podizanja zadnjice (BBL), prisećajući se kako je ležala na operacionom stolu „paralisana“, dok je unutra „vrištala“ od bola.

Nakon operacije, Kejla je počela da „povraća krv“ i „gubila svest“, dok je opisivala svoju noćnu moru — uključujući i navodno seksualno uznemiravanje tokom boravka u bolnici. „Dve medicinske sestre su brinule o meni, a jedna od njih me oblačila pred otpust iz bolnice. Čim je napustila sobu, muški bolničar me je odmah počeo neprikladno dodirivati dok me je oblačio.“