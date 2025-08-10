Slušaj vest

Džun Šenon, javnosti poznata kao Mama Džun, prvi put se pojavila pred kamerama zahvaljujući svojoj najmlađoj ćerki Alani “Honey Boo Boo” Tompson. Porodica je brzo osvojila publiku kroz rijaliti emisiju "Here Comes Honey Boo Boo".

“Mi smo obična porodica iz malog mesta, ali volimo da se smejemo i uživamo u životu,” govorila je tada Mama Džun.

Hani Bo Bo Foto: Youtube printscreen

Recepti koji su šokirali Ameriku

Jedan od njenih “zaštitnih znakova” postala su neobična jela – posebno testenina prelivena maslacem i “Go-Go Juice” (mešavina energetskih pića i soka).

“Nije to ništa fensi, samo hrana koju moja deca vole,” branila se ona uprkos kritikama nutricionista i medija.

Mama Džun Foto: Youtube printscreen

Mračni obrti i gubitak naklonosti javnosti

Godine 2014. emisija je otkazana nakon otkrića da je Mama Džun u vezi sa muškarcem osuđenim za zlostavljanje dece, što je izazvalo ogroman skandal.

“Ne verujte svemu što čujete… ja samo radim ono što mislim da je ispravno,” izjavila je tada, dok je javnost bila podeljena.

Bitka sa zavisnošću i gubitak porodice

U godinama koje su usledile, Mama Džun se borila sa zavisnošću od droge i alkohola. Izgubila je starateljstvo nad ćerkom Alanom, a porodica je bila duboko podeljena.

“Morala sam da udarim dno da bih shvatila koliko sam izgubila,” priznala je kasnije u emotivnom intervjuu.

Porodična tragedija – gubitak ćerke Ane Kardvel

U decembru 2023. godine, njena ćerka Ann “Chickadee” Cardvel izgubila je bitku sa rakom u 29. godini.

“Nikada ne misliš da ćeš morati da sahraniš svoje dete. To je bol koja ne prestaje,” rekla je Mama Džun, skrhana tugom.

Pokušaj novog početka

U martu 2023. udala se za Džastina Strauda, a venčanje je prikazano u emisiji Mama June: Family Crisis. Iako je i dalje meta tabloida, trudi se da izgradi stabilniji život.



“Nisam savršena, ali borim se da budem bolja majka i bolja osoba,” poručuje danas.