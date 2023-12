ĆERKA RIJALITI ZVEZDE UMRLA U 29. GODINI: Anu pokosila strašna bolest, majka podelila tužne vesti: "10 meseci se lavovski borila"

Ana Kardvel, najstarija ćerka Mame Džun Šenon je preminula u 29. godini. Borila sa rakom 10 meseci.

"Slomljenog srca vas obaveštavamo da Ana više nije sa nama", napisala je na Instagramu Mama Džun (44) koja je svetsku slavu stekla u rijalitiju "Here Comes Honey Boo Boo" i nastavila:

"Preminula je mirno u mom domu noćas u 23.12. Lavovski se borila 10 meseci. Umrla je okružena porodicom. Kako budemo dobili više informacija, tako ćemo ih poideliti sa vama. Sve vas volimo, nastavite da se molite za našu porodicu koja prolazi kroz težak period."

U martu 2023. objavljeno je da je Ana, koja se takođe proslavila u rijalitiju, dijagnostikovan karcinom nadbubrežne žlezde IV stadijuma u ​​januaru nakon što se navodno požalila na teške bolove u stomaku. U februaru je prošla prvu rundu hemoterapije.

Njena mlađa sestra Alana Hani BubuTompson je tada reagovala na dijagnozu.

"Ovo je ono na šta mislim kada kažem da nikada zaista ne znate kroz šta neko prolazi kod kuće. Bez obzira koliko su poznati", napisala je 18-godišnja Tompson na svojoj Instagram priči.

"Veoma sam poznata, a meni i mojoj porodici se dešavaju normalna sr*anja i svi to morate da shvatite što je pre moguće."

Inače, rijaliti je Alanu Hani Bubu Tomson koja je učestvovala na dečijim takmičenjima za mis i bila veoma "živahno" i pomalo razmaženo dete iz porodice tzv. belog smeća (white trash) koja je svojim ponašanjem često ostavljala mnoge bez teksta. Iako se rijalitiji fokusirao na nju, bilo je i priča o ostalim članovima prodice. Trajao je od 2012. do 2014. godine, a nakon toga je usledila serija "Toddlers and Tiaras".

U maju je Mama Džun podelila novosti veuzane za ćerkino zdravstveno stanje.

"Ova tura hemoterapije je drugačija. Mnogo više spava, bila je teška ova runda".

Dva meseca kasnije, podelila je užasne vesti - rak njene ćerke je terminalni i neće ući u remisiju već da je očekuje smrtni ishod.

Šenon je naglasila da je Ana prošla četiri kruga hemoterapije i da razmišlja o kliničkim ispitivanjima i imunoterapiji, iako nije bila sigurna da li će tražiti dalje lečenje.

"Ludo je pomisliti da neće biti ovde verovatno za pet godina, ali nadam se da će moći da izdrži i bori se 10, 20 godina", rekla je Šenon.

Iza Ane je ostalo dvoje dece - Kejtlin (11) čiji biološki otac nikad nije javno indentifikovan i Kajli (8), koju je dobila sa bivšim mužem Majklom Kardvelom. Izlazila je sa dečkom Eldridžom Tonijem od 2019, nakon što se razvela od Majkla 2017.

Hani Bubu se dirljivim rečima oprostila od sestre.

"Ovo je jedan post koji bih volela da nisam morala da pravim. Sinoć smo svi okružili Anu ljubavlju i dali joj do znanja da je u redu da ide. Nažalost, oko 23:00 Ana je poslednji put udahnula. Ana je sinoć imala toliko bolova, ali sada kao porodica znamo da je u miru. Zaista ne znam šta da kažem jer mi je srce potpuno slomljeno. Nije bilo lako gledati moju 29-godišnju sestru kako se ove godine bori protiv ove užasne bolesti. Ana je bila borac i još uvek je. Gospode molim te zagrli njene 2 bebe i našu porodicu jer će narednih nekoliko dana sve ovo postati stvarno.

Tako mi je drago što si čekala da dođem i tek onda udahnula poslednji put. Volela bih da me vidiš kako završavam fakultet, ali znam da ćeš me zauvek bodriti sa neba. Svi ćemo se pobrinuti da tvoje nasleđe živi zauvek. I obećavam da ću se uvek pobrinuti da proslavimo naš rođendan kao što nikada nisi otišla. Nebo danas izgleda malo drugačije. Uvek ćemo te voleti Ana. Jako me je pogodilo sve ovo,, ali znam da si sada naž boljem mestu i zauvek bez bolova! - stoji u potresnoj objavi.

(Kurir.rs/US Weekly/A.M.)

Bonus video:

00:11 Komemoracija Žarku Lauševiću