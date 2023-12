PREMINULA HOLIVUDSKA GLUMICA: Ćerka se potresnom porukom oprostila od nje: Zbogom mamice, videću te u snovima, osećaću te u srcu

Bivša supruga Foresta Vitakera, Kiša Neš je preminula u 51. godini. Tužne vesti je objavila najmlađa ćerka Tru Vitaker putem instagram storija, ali uzrok smrti nije otkriven.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Zbogom mamice. Volim te zauvek i dalje. Najlepšaa žena na svetu, hvala ti što si me naučila svemu što znam. Videću te u snovima i osećaću te u srcu - napisala je 25-godišnjakinja, uz crno-belu fotografiju svoje majke, a podelila je emotivne stihove iz pesme "A Song For You" Donija Hataveja.

Glumica Kiša Neš je bila udata za Foresta Vitakera od 1996. do 2018. godine, a imali su dvoje zajedničke dece, kao i po jedno iz prethodnih veza.

Vitaker je podneo zahtev za razvod posle 22 godine braka zbog "nepomirljivih razlika".

(Kurir.rs/People)

Bonus video:

02:36 KOMEMORACIJA ŽARKU LAUŠEVIĆU: Jecaji i tuga u JDP-u, supruga Anita s decom u prvom redu NEMA OD BOLA