PREMINULA SLAVNA GLUMICA Igrala u hit serijama koje su mnogi voleli, a tužne vesti je podelio njen agent

Bridžit Forsajt je preminula u 83. godini. Škotska glumica je umrla mirno u snu u petak okružena porodicom, rekao je njen agent Mark Pemberton.

U izjavi, Pemberton je odao priznanje Bridžitinoj „raznolikoj i zapaženoj karijeri na sceni, televiziji i radiju“. Dodao je: „Bila je u mnogim radijskim predstavama na Bi-Bi-Siju tokom godina, a takođe je bila predstavljena u serijalu Radija 4 Nedelja Eda Rirdona. „Talentovana muzičarka, Bridžit je svirala violončelo, pevala i komponovala, a kasnije je svirala sa nekoliko bendova, uključujući The Fircones.

foto: Profimedia

Poznata je po ulogama u "Still Open All Hours", "Doctor Who", "The Bill", "Whatever Happened to the Likely Lads?" i mnoge druge.

Bila je udata za Brajana Milsa koji je preminuo 2006., a imala je dvoje dece.

(Kurir.rs/The Sun/A.M.)

