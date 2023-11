ČUVENA PEVAČICA PREMINULA U 80. GODINI: Ova pesma joj je donela VELIKU SLAVU i njen je veliki doprinos pop kulturi (FOTO)

Čuvena pevačica Džin Najt umrla je u 80. godini, potvrdio je njen publicista rekavši da je preminula prirodnom smrću. Njena porodica objavila je saopštenje koje je osvanulo na društvenim mrežama, a u kojem se opisuje njena karijera koju je započela za JetStream Records, pa zatim nastavila svoj muzički pravac za Stax Records, producirala je brojne svoje numere pa osnovala svoju izdvačaku kuću Comstar.

"Zastavština Džin Najt nije samo muzička; ona je svedočanstvo trajne ljubavi između umetnice, njenog rodnog grada i fanova koji su je obožavali. Dok se opraštamo od ove iskonske umetnice soula, Nju Orleans i njena muzička baza obožavalaca udružuju se u zahvalnosti za neizbrisiv trag koji je ostavila u svetu. Porodica u ovom momentu traži privatnost", navodi se o saopštenju o smrti pevačice koja je umrla prošle srede, a danas je ova tužna vest potvrđena.

foto: Printscreen/Youtube

Njen hit iz 1971. "Mr. Big Stuff" ju je proslavio i njen je veliki doprinos pop kulturi. Ova numera je pet nedelja bila prva na Billbordovoj isti soul singlova, i zauzela je drugu poziciju na Billboard Hot 100 listi, a mogli ste je čuti i u brojnim filmovima i TV serijama.

U njene značajne pesme ubrajaju se i "My Toot Toot", "You Think You're Hot Stuff", "Carry On", "Helping Man", "Do Me," "Jesse Joe (You Got to Go)", piše TMZ.

(Kurir.rs/Blic žena)