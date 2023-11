PREMINULA VODITELJKA I GLUMICA: Imala je 64 godine, borila se sa opakim tumorom, a njena deca su objavila tužnu vest

TV voditeljka i glumica Anabel Džajls preminula je nakon što joj je u julu dijagnostikovan tumor na mozgu, saopštila su njena deca.

Anabel, koja je najpoznatija kao ko-voditeljka emisije "Posh Frocks and New Trousers" britanske televizije ITV-je preminula je juče mirno u bolnici Martlets u Houvu. Njena deca, Moli i Ted, odali su počast svojoj 'jedinstvenoj' majci, kojoj je u julu ove godine dijagnostikovan tumor mozga u 4. stadijumu.

U saopštenju, deca Anabel Džajls su rekla: „Teška srca vas obaveštavamo o smrti naše neverovatne majke, Anabel Džajls, koja je mirno preminula juče popodne u bolnici Martlets u Houvu.

„U julu, mami je dijagnostikovan glioblastom 4. faze, brzorastući i veoma agresivan maligni tumor mozga. U četiri meseca koja su usledila, pokazala je izuzetnu otpornost i snagu, uprkos operaciji na mozgu i nebrojenim radioterapijama. U svojim poslednjim nedeljama, bila je strastvena u podizanju svesti o Glioblastomu, otelotvorujući njenu doživotnu posvećenost pomaganju drugima. Mama je zaista bila jedinstvena, enigma za one koji su privilegovani da dele njen život. Verna svojoj prirodi, održala je dobro raspoloženje i zadržala svoju brzu duhovitost do samog kraja. Njen humor i smeh ostaviće nas inspirisanim da živimo život punim plućima, baš kao što je to uvek činila. Zahvaljujemo vam na ljubavi i podršci i ljubazno vas molimo da poštujete našu privatnost u ovom izazovnom trenutku. Umesto cveća ili drugih poklona, bili bismo zahvalni na donacijama za bolnicu Martlets, čija je izuzetna briga bila veliki izvor utehe tokom ovog putovanja. Srdačno hvala, Molli & Ted.

Rekli su da će njihova majka "ostaviti inspiraciju da živimo punim plućima", dodajući da je "održala dobro raspoloženje i zadržala svoju duhovitost do samog kraja".

Osim voditeljstva bavila se i modelingom, glumom, pisanjem, a kada je otišla u penziju u Londonu i Brajtonu je radila kao savetnik/psihoterapeut.

Bila je udata za pevača Ultravoksa i jednog od osnivača Bend Ejda i Lajv Ejda, Džejmsa Midža Jura sa kojim je dobila ćerku Moli i od kog se razvela 1989. godine. Pored Moli, ima i sina Teda.

(Kurir.rs/A.M.)

