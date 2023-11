PREMINULA GLUMICA I ZVEZDA SAPUNICA: Ostvarila 350 uloga u karijeri koja je trajala 60 godina, ali i doživela OGROMAN gubitak

Zvezda serije "Coronation Street", Džoan Sevidž, umrla je u 89 godini, saopštila je njena proodica.

Pretpostavlja se da je glumica umrla mirno u Brinsvort Hausu u Tvikenhemu, na jugozapadu Londona, ranije ovog meseca.

foto: YouTube/ LMUK

Džoan je igrala plesačicu Seleste Pikersgil u ovoj sapunici. Džoan se takođe pojavila u epizodi Tatine vojske (Dad's Army) 1972. godine i bila je u emisiji Artura Hejnsa sedam godina, a njena karijera je trajala 6 decenija.

Rođena u januaru 1934. godine, Džoan je pratila tatu komičara Normana po lokalnim klubovima širom severne Engleske.

Pridružila se Blekpul dečijem baletu i Blekpulskom tornju sa samo 12 godina. Džoan bi jahala slonove, klizila na rolerima i izvodila pesme na raznim nastupima, otvarajući put za nastup na Variety Fanfare gospodina Ronija Tejlora na BBC radiju.

Takođe je otišla na turneju kao glavna dama u zabavnoj emisiji Džordža i Alfreda Bleka pod nazivom Music and Madness, prenosi The Blackpool Gazette. Tokom turneje, upoznala je kolegu izvođača Kena Morisa, za koga će se kasnije udati u Blekpulu 1955. godine.

foto: YouTube/ LMUK

Par je kasnije napravio dupli nastup, pojavljujući se u brojnim TV reklamama i emisijama, uključujući The Jack Jackson Show i The Black and White Minstrel Show.

Prvo dete, ćerku Keli, dobili su zajedno u martu 1960. Suprug Ken je nažalost preminuo u julu 1969. nakon dijagnoze tumora na mozgu. Ali Džoan je nastavila da se etablira kao jedna od najpopularnijih zabavljača u Velikoj Britaniji, nastavljajući da izvodi niz pesama i imitacija na letnjim predstavama i koncertima, kao i na brodovima za krstarenje, piše The Sun.

foto: YouTube/ LMUK

Udala se za Brajana u novembru 1972. godine, a iza nje su ostala ćerka Keli i unuci Mark i Sajmon. Ukupno se pojavila u više od 350 TV emisija i nagrađena je Slobodom Londonskog Sitija 2008.

