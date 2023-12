"MISLIO JE DA SAM LEČENI ALKOHOLIČAR, PA JE PROVERAVAO MOJU PROŠLOST" Ljubav Jelene Čvorović Paunović i njenog muža bila filmska

Glumica Jelena Čvorović Paunović umrla je danas u jednoj beogradskoj bolnici.

Jelenin život obeležila je jedna tragedija, kada joj je par godina preminuo muž.

Glumica je svojevremeno u domaćim medijima ispričala šaljivu anegdotu vezanu za početak njihovog odnosa.

‒ Moj muž, jedan krasan čovek, rekao mi je: „Samo da znaš, ja sam se raspitao.“ On je proveravao da li sam ja alkos. Nudio me je nekim skupim i divnim pićima, za koje nisam ni čula. Ja sam iz jednog malog grada, on je Beograđanin. Mislio je da sam lečeni alkoholičar, pa je proveravao moju prošlost pre nego što smo napravili porodicu. (smeh)

Jelenu su mnogi zavoleli kao Žaklinu u seriji "Srećni ljudi", te Kasandru u "Porodičnom blagu".

Jelena Čvorović Paunović je bila srpska pozorišna i televizijska glumica.

Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1972. godine u klasi profesora Milenka Maričića.

Ona je iz Bajine Bašte, a živela je i radila u Beogradu.

Igrala je u mnogim predstavama, poput "Kokošijeg slepila", "Samoubice" i "Balkona"...

Skrenula je pažnju publike nesvakidašnjim i originalnim načinom kreiranja likova koje je tumačila.

(Kurir.rs/Blic)

