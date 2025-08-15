Slušaj vest

Jedan mladić iz Britanije napravio je opštu pometnju na društvenim mrežama nakon što je objavio svoje skandalozno iskustvo koje je doživeo sa smrznutom picom koju je kupio u velikom trgovinskom lancu.

- Ispekao sam je u rerni, zagrizao i pokušao da sažvaćem zalogaj. Odmah sam znao da nešto nije u redu. Prvo sam pomislio da je korica žilava. Kada sam bolje pogledao delovalo je kao žvaka - objasnio je mladić uz fotografiju pice gde se jasno videlo nešto poput plavkaste plastike ili tkanine, prenosi Newsweek.

Mladić pronašao parče plastike u smrznutoj pici Foto: Printscreen/Reddit/mildlyinfuriating

Naime, Britanac je pazario picu 16. jula ove godine, a nakon što je objavio svoje šokantno iskustvo kontaktirali su ga i lokalni mediji za više informacija.

- Kada sam shvatio šta je u testu, umalo nisam povratio. Prvo sam pomislio da je žvaka, a onda shvatio da izgleda kao mrežica za kosu, ili nekakva plava tkanina - rekao je i dodao da misli da je ova stvar upala u testo tokom proizvodnje, ali da to niko nije primetio. Izrevoltiran, odmah je kontaktirao trgovinski lanac i izrazio svoje nezadovoljstvo.

Kompanija je odmah odgovorila na žalbu Foto: Shutterstock

- Uputili smo izvinjenje kupcu i ponudili nadoknadu, kao znak dobre volje. Nismo primili slične pritužbe na ovaj proizvod, a sprovešćemo istragu i utvrdili šta se tačno dogodilo - kazao je portparol kompanije za britanske medije.

Očekivano, njegova objava postala je viralna preko noći i izazvala bujicu komentara.

"Ovo je užasno, odvratno", "Nikada više ne bih kupovao tamo", samo su neki od komentara u nizu.

Kako biste vi postupili?

