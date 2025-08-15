Mladić zagrizao parče pice, a onda se umalo nije ispovraćao: "Mislio sam da je korica žilava, a kad sam bolje pogledao..."
Jedan mladić iz Britanije napravio je opštu pometnju na društvenim mrežama nakon što je objavio svoje skandalozno iskustvo koje je doživeo sa smrznutom picom koju je kupio u velikom trgovinskom lancu.
- Ispekao sam je u rerni, zagrizao i pokušao da sažvaćem zalogaj. Odmah sam znao da nešto nije u redu. Prvo sam pomislio da je korica žilava. Kada sam bolje pogledao delovalo je kao žvaka - objasnio je mladić uz fotografiju pice gde se jasno videlo nešto poput plavkaste plastike ili tkanine, prenosi Newsweek.
Naime, Britanac je pazario picu 16. jula ove godine, a nakon što je objavio svoje šokantno iskustvo kontaktirali su ga i lokalni mediji za više informacija.
- Kada sam shvatio šta je u testu, umalo nisam povratio. Prvo sam pomislio da je žvaka, a onda shvatio da izgleda kao mrežica za kosu, ili nekakva plava tkanina - rekao je i dodao da misli da je ova stvar upala u testo tokom proizvodnje, ali da to niko nije primetio. Izrevoltiran, odmah je kontaktirao trgovinski lanac i izrazio svoje nezadovoljstvo.
- Uputili smo izvinjenje kupcu i ponudili nadoknadu, kao znak dobre volje. Nismo primili slične pritužbe na ovaj proizvod, a sprovešćemo istragu i utvrdili šta se tačno dogodilo - kazao je portparol kompanije za britanske medije.
Očekivano, njegova objava postala je viralna preko noći i izazvala bujicu komentara.
"Ovo je užasno, odvratno", "Nikada više ne bih kupovao tamo", samo su neki od komentara u nizu.
Kako biste vi postupili?
