Život pored lošeg komšije može da bude pravi pakao – naročito kada taj neko ne poštuje osnovna pravila kulture življenja. Bilo da je reč o buci u sitne sate ili o bezobzirnom zauzimanju tuđeg prostora, neki ljudi umeju da pretvore komšiluk u noćnu moru.

Jedan korisnik Redita nedavno je podelio svoje iskustvo sa „komšijom iz pakla“. Naime, njegov sused već mesecima vadi kese i ostatke iz svoje kante i umesto da ih baci u obližnju kontejnersku kantu, on ih uredno ostavlja pred vrata – ali ne svoja, već komšijina!

ilustracija Foto: Printscreen Tviter

„Kunem se da je izgubio razum. Mesecima sada, ovaj čovek ostavlja kese smeća, prazne kutije od hrane i šta god mu padne pod ruku – pravo ispred MOJIH vrata. Ne ispred svojih. Kao da sam ja neka služba za odvoz đubreta koju nikad nije platio“, napisao je iznervirani stanar, prenosi DailyExpress.

Isprva je, kaže, mislio da je u pitanju zabuna. Međutim, brzo je shvatio da komšija to radi namerno: „On bukvalno prođe pored svojih vrata, spusti kesu ispred mojih i ode dalje, kao da smo u sitkomu u kojem sam ja glavna šala.“

Čovek je u više navrata pokušao da razgovara sa susedom o njegovoj odvratnoj navici, a kao odgovor dobio je neverovatno objašnjenje: „Samo na minut, posle ću da iznesem.“

Foto: Printscreen Tviter

„Prvo, to njegovo ‘posle’ uvek znači sledećeg jutra. Drugo, taj tvoj ‘minut’ smrdi na trulo đubre i kajanje, a ja neću da živim u takvom smradluku. A sad se još i duri, kao da sam ja loš u ovoj priči“, napisao je ogorčeni stanar.

Na kraju je dodao i ključnu stvar: „Ako već možeš da poneseš kesu iz kuhinje do MOJIH vrata, možeš da je odneseš i onih deset koraka do kontejnera.“

Ljudi ga podržali

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija i podrške. Mnogi su savetovali da jednostavno vraća kese ispred komšijinih vrata, dok su neki otišli korak dalje i poručili da bi na njegovom mestu odmah zvali policiju.

ilustracija Foto: Shutterstock

„Samo mu vraćaj nazad ispred vrata. Možeš i kameru da postaviš i prijaviš ga policiji za bacanje smeća“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su situaciju prokomentarisali kroz ironiju: „Uvek mu vrati izgubljenu imovinu. To je najkomšijskija stvar koju možeš da uradiš.“

