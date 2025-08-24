Slušaj vest

Žena je priznala da je imala seksualni odnos sa bratom kada je imala 17, a on 18 godina - što je ona podstakla. A sada je toliko zabrinuta da će se „istorija ponoviti“, te se ne usuđueje da ostavi svoju malu decu same. Incest sa njenim bratom počeo je kao „naivno, tinejdžersko eksperimentisanje“ koje se pretvorilo u seksualni odnos i trajalo je sve dok se ona nije odselila.

U pismu časopisu „The Sun“, rekla je da su oboje bili svesni da je to društveno neprihvatljivo i protivzakonito, i da se stide onoga što se dogodilo.

„Ne mogu to da objasnim, osim da kažem da smo odrasli u strogo religioznom domaćinstvu gde se seks smatrao grehom“, rekla je

„Nijednom od nas nije bilo dozvoljeno da se zabavljamo ili izlazimo na žurke i slično. Bili smo i izuzetno bliski, možda zato što smo bili tako bliski po godinama, bez mnogo prijatelja.“

Sada je „prestravljena“ od onoga što bi se moglo dogoditi između njene dece Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Žena sada ima 39 godina i udata je, ima dvoje dece uzrasta od šest i četiri godine, dok je njen brat još uvek sam. Nijedno od njih nikome nije reklo svoju tajnu - i dok su još uvek u kontaktu, ne govore o prošlosti. Majka je priznala da se nije „zadržavala“ na tome šta se dogodilo dok njena ćerka nije porasla i počela da se igra sa svojim bratom.

Sada je „prestravljena“ od onoga što bi se moglo dogoditi između njih i odvaja decu, terajući ih da se igraju sami u svojim sobama.

Podelila je da je njen muž počeo da primećuje njeno ponašanje i da je zabrinuta da šteti normalnom razvoju svoje dece. Majka je molila za pomoć i savet šta da radi. Kao odgovor, tetka Sali Lend, koja se bori sa patnjama, pohvalila je ženu što je bila dovoljno hrabra da prizna šta se dogodilo i da zatraži pomoć.

„Nisi loša osoba. Očigledno voliš svoju decu i ne želiš da im naneseš štetu. Ali, kao što si svesna, važno je da im se dozvoli da normalno komuniciraju“, napisala je.

„Ono što se dogodilo između tebe i tvog brata bilo je neobično – mada ne i nečuveno – i veoma je malo verovatno da će se istorija ponoviti, posebno ako tvoja deca nisu vaspitana na strogo religiozan način kao što si ti vaspitavala. Zvuči kao da si možda više traumatizovana onim što se dogodilo – i više osećaš krivo zbog toga – nego što si sebi dozvolila da veruješ.“

