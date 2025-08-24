Liv je otišla na večeru sa prijateljicama i ostala šokirana ponašanjem konobara

Slušaj vest

Odlazak na večeru sa prijateljicama tokom odmora u Španiji pretvorio se u neprijatnu situaciju za Liv iz Londona, nakon što im je konobar rekao da su naručile previše hrane i odbio da primi njihovu porudžbinu. Ceo događaj Liv je zabeležila i objavila na TikToku, a video je ubrzo postao viralan.

Liv i njene drugarice odlučile su da podele glavno jelo i salatu, ali je konobar procenio da je to „previše za njih“. Na snimku se čuje kako Liv pita konobara: „Mislite da je to previše? Nisam znala da je toliko.“ Na to im je konobar odgovorio: „Izbrisaću sve i krenućete ispočetka.“

Kada ga je druga devojka za stolom pitala šta je obrisao iz porudžbine, rekao je: „Znam da ste gladne, ali...“ Liv mu je pokušala objasniti: „Zato smo i htele jedno za dvoje – da bude manje.“

„Obožavam kad muškarci misle da žene ne jedu“

U opisu videa koji je objavila na TikToku, Liv je napisala: „Upravo smo otišle na večeru i muški konobar nam je rekao da je to previše hrane za grupu žena“, dodajući da su „bukvalno naručile predjela“ i da su htele da podele glavno jelo.

„Doslovno je odbio da prosledi porudžbinu i učinio da se osećamo užasno jer smo naručile više nego što je on preporučio (a nismo ni tražile njegovo mišljenje)“, dodala je.

„Obožavam kad muškarci misle da žene ne jedu“, zaključila je ironično.

Menadžer stao u odbranu osoblja

U drugom videu, devojke su zatražile drugog konobara, ali je umesto toga došao menadžer, koji je stao u odbranu svog zaposlenog.

„Mislim da je to rečeno u šali“, rekao im je pa doda: „Razumem da nije bilo smešno, ali vaša porudžbina jeste prilično velika.“

Dok je pogledom prešao preko stola, takođe je rekao: „Još uvek niste pojele svu hranu“, a zatim istakao da mu je „žao“ ako su se osećale neprijatno. Na kraju je sugerisao da je takvo ponašanje deo „španske kulture“.

Tiktokeri zgroženi

Korisnici TikToka bili su zgroženi ponašanjem osoblja restorana, a komentari nisu izostali.

„Kako menadžer pokušava da opravda takvo ponašanje. Neverovatno. Niko ne bi smeo da komentariše tuđe porudžbine hrane“, "Onog trenutka kada je menadžer rekao: 'Siguran sam da je to bila šala', ja bih ustala i otišla. Zašto ste ostale? Zašto biste uopšte davale novac takvim ljudima?“, „Nikada se nisu izvinili“, samo su neki od komentara u nizu.

Bonus video: Saveti konobara