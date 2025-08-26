Izašla na dejt sa duplo starijim pa se pokajala

U današnjem digitalnom dobu, pronaći partnera može biti pravi izazov, a loši prvi dejtovi postali su gotovo neizbežna pojava. Ipak, iskustvo jedne 25-godišnje devojke nadmašilo je i najgore scenarije, a njena priča o dejtu sa "egomanijakom" gotovo dvostruko starijim od nje postala je viralna.

Ispovest koja je šokirala internet

Poput mnogih svojih vršnjaka, 25-godišnja Kejtlin odlučila je svoje iskustvo podeliti na TikToku. Njen video, naslovljen „Priča o mom dejtu sa 43-godišnjim egomanijakom“, brzo je prikupio više od 400.000 pregleda i izazvao lavinu reakcija.

- Pre otprilike mesec dana bila sam na najgorem dejtu ikada u Njujorku i moram o tome da pričam, započela je svoju priču.

Dejt sa celim društvom

Objasnila je kako je muškarca upoznala u jednom baru u Vest Vilidžu.

- Bio je znatno stariji, što inače nije moj tip, ali delovao je stvarno kul, drag i dobro obučen. Zato sam pristala kad me je pozvao da izađemo, ispričala je.

Međutim, već pri dolasku na dejt dočekao je šok. Muškarac je "sedeo za stolom sa šestoricom svojih prijatelja", a ubrzo su im se pridružila i "dva pripravnika iz njegove firme".

- Odmah na početku sam se osećala stvarno neprijatno, priznala je Kejtlin.

Uvrede i hvalisanje

Iako je primetio njenu nelagodnost i tražio poseban sto samo za njih dvoje, veče je krenulo u još gorem pravcu. Kad ju je pitao za godine i čuo da ima 25, sa olakšanjem je komentarisao kako ga "21-godišnjaci i 22-godišnjaci ne mogu intelektualno pratiti, ali mu je previše žao 30-godišnjakinja jer su tako očajne". Ostatak večeri nastavio je da priča isključivo o sebi i pokazuje fotografije sa poznatim ličnostima, što je Kejtlin samo navelo na pomisao: - Ovo je tako sramotno za 43-godišnjaka..."

Ucenjivanje na kraju

Izašla na dejt sa duplo starijim pa se pokajala Foto: Printscreen/TikTok/centralparkracooongorl

Nakon večere, odbila je njegov poziv na piće u obližnjem lokalu, na šta joj je on zapretio da joj neće naručiti Uber kući ako ne nastavi veče sa njim. Iako je mogla sama da organizuje prevoz, kaže da je ignorisala instinkt i ipak otišla sa njim. Nakon što su se iste bizarne situacije nastavile, konačno je odlučila da ode. Dok je čekala svoj prevoz, čula je kako njegov prijatelj u pozadini pita da li se "već rešio te devojke?"

Tiktokeri zgroženi ponašanjem

Korisnici TikToka u komentarima su osudili ponašanje 43-godišnjaka.

"On je samo želeo da impresionira muškarce... Jer muškarac je ono što oni stvarno žele", "Previše si prelepa da ne bi imala jače granice", "On te je bukvalno besplatno pokazivao, to je ludo", samo su neki od komentara.

