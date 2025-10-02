Žena je otkrila da joj rođendan pada na najgori dan

Iskrena ispovest jedne putnice o problemima sa rođendanom koji pada 3. januara snažno je odjeknula internetom nakon što je na TikToku objavila video u kojem se požalila na postprazničnu letargiju koja taj dan čini „najgorim u godini“ za slavlje.

Njen video pregledan je više od 235.000 puta, a u njemu je zamolila korisnike da joj pomognu da pronađe savršenu destinaciju za rođendansko putovanje kako bi konačno prekinula lošu sreću.

- Rođena sam na jedan od, ako ne i najgori dan u godini. Iskreno verujem da verovatno postoje samo još jedan ili dva gora datuma za rođendan od mog. Moj rođendan je 3. januar, rekla je u videu.

Januarska melanholija

Iako je kao dete volela svoj rođendan jer je uvek bila na raspustu zbog božićnih praznika, kao odrasla osoba postala je svesna svih mana tog datuma. Svoje iskustvo je uporedila sa suprugovim, koji je rođen 1. avgusta, ističući kako je tada lepo vreme i uvek se nešto dešava. Njen rođendan, kaže, potpuna je suprotnost:

- Niko ne želi ništa da radi. Svi se sutradan vraćaju na posao ili u školu. Niko nema para. Svi su na "suvom januaru" (eng. Dry January, globalna inicijativa koja podstiče ljude da ceo januar ne piju alkohol – prim. aut.), "veganuaru" (pokret koji ohrabruje ljude da tokom januara jedu isključivo veganski – prim. aut.) ili jednostavno na dijeti, rekla je pa naglasila je da joj ne treba velika proslava, ali da je tajming uvek problem.

- Jednostavno nikada ne uspem da imam sjajan dan, priznala je.

Potraga za rođendanskim begom

Odlučna da ove godine promeni priču, odlučila je da otputuje u neki evropski grad i zamolila TikTok zajednicu da joj pomogne da izabere destinaciju. Pokazala je pratiocima gde je sve već putovala (posetila je i Hrvatsku) i zatražila predloge za neko novo mesto.

Komentari su ubrzo bili preplavljeni preporukama za putovanja na hladne, ali prijatne destinacije. Mnogi su predlagali Norvešku, a jedna korisnica je napisala kako je "prošlog decembra sa dečkom posetila Oslo i da je „bilo hladno, ali apsolutno predivno! Ljudi su ljubazni i to je zaista sjajan grad."

- Kao Finkinja, ne mogu da verujem da ste preskočili sve nordijske zemlje, komentarisala je druga.

Jedna korisnica je posebno izdvojila Dansku: - Kopenhagen je zimi hladan, ali vrlo prijatan, svi restorani uveče imaju sveće i ćebad, i ima mnogo stvari da se vidi i radi.

Island je takođe bio visoko preporučen, a jedan komentator ga je opisao kao „najčarobnije mesto zimi“, navodeći izlete poput Plave lagune, posmatranja polarne svetlosti i obilaska ledenih pećina.

Na kraju, jedan komentator je primetio da, iako je žena već posetila Italiju, tamo postbožićne proslave traju duže.

- Između prvog i šestog januara još uvek imamo neka dešavanja – posebno u većim gradovima poput Milana i Rima, napisao je. Čini se da je tiktokerka sada zatrpana predlozima, što obećava da će sledeći januarski rođendan ipak zadržati praznični duh.

