Nakon što je početkom septembra privukao pažnju javnosti isprobavanjem fermentisane haringe "Surströmming", Džejms Patrik Elingsvort, mladi instagramer poznat po svojoj hrabrosti prema ekstremnim ukusima, ponovo je odlučio da pomeri granice svog želuca.

Susret sa azijskim "delikatesom" koji miriše na katastrofu

Ovog puta njegov izbor pao je na smrdljivi tofu, tradicionalni ulični specijalitet iz istočne Azije, poznat po svom intenzivnom i za mnoge nepodnošljivom mirisu. Priprema se fermentacijom zgrušanog sojinog mleka, a oni koji su ga probali često ga opisuju kao nešto što "miriše na trulo smeće, prljave čarape i znojave noge".

Čim je otvorio teglicu, Elingsvort je pokazao znake gađenja, a njegovo lice jasno je govorilo koliko je neprijatno iskustvo bilo.

Nije uspeo da ga proguta ali obećava povratak

Iako je pokušao da uzme zalogaj, poduhvat se završio bezuspešno. Na objavi koja je izazvala burne reakcije na mrežama, kratko je napisao: - Ubedljivo najgore do sada…

Džejms Patrik Elingsvort isprobava smrdljivi tofu Foto: screenshot IG/james_ellingsworth

Elingsvort nije uspeo da savlada ovaj mirisni izazov, ali nije odustao. U snimku je obećao da će ponovo pokušati da proba tofu, ali sledeći put u kombinaciji s drugim jelom, a ne u čistom obliku kako je sada planirao.

Fanovi s nestrpljenjem čekaju nastavak

Njegovi pratioci, poznati po podršci i reakcijama na svaki novi izazov, već komentarišu da jedva čekaju da vide kako će izgledati novi pokušaj degustacije ovog kontroverznog specijaliteta.

S obzirom na to kako je reagovao na Surstroming, a sada i na tofu, jasno je da je Elingsvort spreman da ide daleko – makar mu to uništilo apetit.

