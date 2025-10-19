Da li je iskrena?

Điđi, 31-godišnja influenserka iz Bristola, našla se na meti kritika nakon što je javno otkrila da izlazi s Timom, 62-godišnjim muškarcem. Par je u vezi već 15 meseci, a tokom tog vremena Tim je Điđi počastio sa više od 350 sastanaka i šest putovanja.

Nazivaju je sponzorušom

Điđi je odlučno odbacila komentare na društvenim mrežama gde je nazivaju sponorušom.

"Ljudi me mogu zvati sponzorušom koliko žele, ali iskreno me nije briga“, rekla je za What's The Jam.

"Da, volimo izlaske i bili smo na šest putovanja u 15 meseci. Za nekoliko nedelja idemo u Japan i jako se radujemo.“

Naglašava da ljudi često pretpostavljaju da je veza motivisana novcem jer Tim ima 62 godine, ali ističe:

"Moj muškarac izgleda fantastično za svoje godine, bez obzira na novac. Srećna sam i zadovoljna – oni su samo ljubomorni i jadni.“

Tim plaća račune, ona je srećna

Điđi i Tim izlaze tri puta nedeljno, istražujući restorane i nova jela – tvrdi da su gotovo obišli sve restorane u Bristolu. Điđi posebno ceni Timovu galantnost i činjenicu da uvek plaća račune, što smatra izrazom njegove brige i tradicionalnog muškog šarma.

"Za mene nije bitna razlika u godinama, već energija koju muškarac unosi u vezu“, objašnjava. „Uvek sam verovala da je pružanje takve pažnje prirodan izraz muške energije. Osećam se voljeno i cenjeno.“

Oduvek su je privlačili stariji muškarci

Điđi je pre veze s Timom bila u braku osam godina, a priznaje da je oduvek bila privučena starijim muškarcima. Njena veza s Timom, kako kaže, najlepša je i najljubavnija u njenom životu.

"Svi znaju koliko sam zaljubljena u njega – njegova deca, prijatelji i moji roditelji podržavaju našu vezu“, kaže Điđi „Nikada nisam bila srećnija.“