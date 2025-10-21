Slušaj vest

Supružnici iz SAD-a, Bela i Džejs, koji praktikuju otvoreni brak, otkrivaju kako je provesti se na kruzeru na kome se okuplja 6.700 svingera.

Kao kreatori sadržaja na TikToku i svom sajtu 4ourplay.com, oni žele da razbiju stigmu vezanu za ono što nazivaju „etičkim swingingom“ i pokazuju kako život u otvorenom braku može biti srećan i ispunjen.

Bela i Džejs ponosni su svingeri Foto: Instagram/@4ourplay.official

Od hotela do kruzera – uvek „začinjeno“

Par redovno posećuje all-inclusive hotele i odmarališta za svinegere, a nedavno su se ukrcali na jedan kruzer koji služi za poligamijsku avanturu.

„Bilo je oko 6.700 svingera na ovom kruzeru, što je bilo potpuno ludo“, rekao je Džejs u jednom videu.

Kao i na svakom kruzing putovanju, bilo je dovoljno vremena za opuštanje u đakuzijima, bazenima i barovima, dok su se istovremeno upoznavali sa drugim učesnicima.

Hrana, druženja i pokloni

Bela i Džejs uživaju u restoranima na brodu, ali i u susretima sa parovima koji su rezervisali putovanje preko njihove web stranice. Tokom upoznavanja, delili su poklon pakete sa tematskim predmetima za svingere, poput stikera i šešira sa obrnutom ananas motivom, pre zajedničke večere.

„Na ovakvim kruzerima, određena tema stalno je na umu učesnika“, kažu oni.

„Začinjeni“ trenuci i privatne plaže

Kruzer je imao tri sobe za igru, uključujući i jednu na otvorenom. Jedne večeri, par je proveo „veoma začinjen trenutak sa starim i novim prijateljima“.

Tokom izleta na privatno ostrvo, dočekala ih je plaža – brodovi nisu bili tu, a odeća je bila opcionalna. Džejs je rekao:

"Bela je u potpunosti učestvovala u pristupu ‘clothing optional’.“

Veče su upotpunili uz muziku osamdesetih, dok je druga večer uključila veliku grupnu žurku sa oko 16 ljudi, što je za par bila potpuno nova iskustva.

„Sve je bilo neverovatno, iako smo znali samo polovinu ljudi“, rekao je Jejs.

Privatnost i poštovanje zajednice

Što se tiče prikazivanja aktivnosti i drugih ljudi sa kruzera, stav para je jasan:

"Ova zajednica je toliko stigmatizovana da nikada ne bismo želeli da nekoga ‘otkrijemo’, zbog mogućih negativnih posledica. Zato ne možemo pokazati sve detalje, pa pokazujemo samo nas – ostatak možete zamisliti“, objasnio je Džejs.