Zvezda "OnlyFans" platforme za odrasle, pohvalila se da je stekla bogatstvo radeći ono što najviše voli - da pravi intimne video-snimke sa penzionerima.

Tifani, naime, snima erotske sadržaje s penzionerima, a ponosna je što je ona jedina koja se toga (za sada) setila. Udvarala se brojnim starijim muškarcima u domovima za starije i nemoćne, a otkrila je i da postoji jedan siguran način koji uvek upali, a zbog kog oni pristanu da se snimaju se s njom.

Njena tajna je u tome da svog penzionera, na kojeg je bacila oko, izvede na večeru i piće pa mu ponudi posebnu vrstu brige o starijima.

"Najdraže mi je kad ih odvedem na večeru i na taj način se zbližimo. Oni se odmah osećaju ugodnije, posebno ako kasnije planiramo da se bacimo na stvar," otkrila je u intervjuu za Daily Star.

Tifani je ponosna na to što radi pa smatra da ona unosi toliko željenu promenu u živote starijih muškaraca.

"Tu sam za njih i intimna sam sa penzionerima kojima je to najpotrebnije - neki od njih nisu radili te stvari još od 1999. godine. A ja im ne stavljam samo osmeh na lice, dajem im puno više od toga," veselo dodaje.

Otkrila je da voli starije muškarce jer ih smatra jednostavnijima i zrelijima.

"Ne smetaju mi muškarci mojih godina, ali postoji razlog zašto volim starije muškarce. Oni su mudriji i što ste stariji, to više shvatate šta je zaista važno u životu. Penzioneri žele avanturu i zabavu, nije ih briga čime se bavim u životu," objašnjava Tifani.