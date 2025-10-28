Slušaj vest

Britanska manekenka i zvezda platforme za odrasle Zoi Grej već šest godina živi u otvorenoj vezi, u kojoj, kako kaže, vlada poverenje, strast i povremeni izazovi. Dok njen dečko radi, ona je ponekad imala odnose s drugim muškarcima, a zajedno posećuju i posebne događaje za parove koji dele sličan način života.

Iako su njihova iskustva uglavnom pozitivna, priznaje da se ponekad javi i doza ljubomore.

"Bilo je nekoliko puta kada mi se, recimo, muž druge žene nije posebno dopao, ali sam i dalje uživala u samoj atmosferi grupe“, prisetila se Zoi u razgovoru za jedan podkast objašnjavajući kako funkcioniše njen svingerski brak. Ipak, na jednoj zabavi dogodila se situacija koja joj nije prijala.

"Ta žena je bila vrlo dominantna prema mom partneru, a on je inače krupan muškarac i obično sam samo ja ta koja preuzima tu ulogu. U tom trenutku sam se malo povukla jer sam pomislila – pa to je moj deo. Ošamarila ga je, a on nije znao kako da reaguje“, ispričala je Zoi

Kaže da se tada jednostavno udaljila, a kasnije su o svemu razgovarali.

„Nismo mogli da pričamo u detalje jer smo bili okruženi drugim ljudima, ali svakako smo to razjasnili kasnije. Bila je to čudna situacija.“

Zoi je otkrila i da je u jednom drugom iskustvu osetila razočaranje i blagu ljubomoru.

„Jednom prilikom moj dečko mi uopšte nije posvećivao pažnju, dok sam ja imala prilično dosadan trenutak, a on se, naravno, sjajno zabavljao,“ rekla je kroz smeh.

"Malo me je to pogodilo, jer to radimo da bismo uživali zajedno i posmatrali jedno drugo, a on me nije pogledao ni jednom. On tamo uživa, a ja sam ovde s nekim ko se i ne trudi. Pokušavam da mu uhvatim pogled, da mu skrenem pažnju, a on ništa – samo uživa. I pomislim: hej, pa trebalo bi da gledaš i mene.“

"Volim da ga posmatram dok uživa, ali te večeri nisam to mogla da ignorišem. Nismo pričali o tome odmah, ali čim smo stigli kući, pokrenula sam temu, jer sam osetila ljubomoru. I od tada to više nikada nije ponovio.“

Ljubomora, poverenje i sloboda

Zoi smatra da je iskren razgovor ključan u svakoj vezi, pa i u onoj otvorenoj. Kaže da društvo i dalje često osuđuje takav način života, ali da primećuje kako se stavovi polako menjaju.

"Ljudi i dalje imaju predrasude prema svingerskom stilu života,“ objašnjava ona, „ali polako postaje sve prihvaćeniji.“

Upoznala je i par s kojim su ona i njen dečko postali bliski prijatelji toliko da sada zajedno odlaze na porodična putovanja.

Zoi priznaje da joj je upravo sadašnji partner pomogao da u potpunosti prihvati sebe i svoju prirodu.

"Oduvek sam bila avanturističkog duha i otvorena za nova iskustva, ali verovatno nikada nisam bila s nekim ko je to umeo da probudi u meni,“ kaže ona.

"Kada sam upoznala svog sadašnjeg partnera, otvorio mi se jedan potpuno novi svet i pomislila sam – volela bih da sam to ranije otkrila.“

Karijeru u svetu odrasle zabave započela je tokom pandemije na OnlyFansu. Njeni planovi su ambiciozni — želi da postane prepoznatljivo ime u industriji i da nastavi da raste profesionalno i lično.