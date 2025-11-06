Slušaj vest

Na popularnoj rubrici za savete portala Slate, pojavila se anonimna ispovest koja je zaprepastila čitaoce. Jedna osoba je otkrila da njen blizak prijatelj i njegova devojka kuju plan da se bogatom muškarcu “uvale” u brak, a zatim ga razvedu čim im pomogne da otplate studentski dug.

U svom pismu, zabrinuti čitalac piše:

“Imam osećaj da ću uskoro eksplodirati i izreći svoje mišljenje na veoma ružan način. Ne želim da izgubim dugogodišnje prijateljstvo, ali ni da znam detalje te njihove prevare niti da upoznam nesrećnika kog planiraju da nasamare.”

Prema njegovim rečima, plan je već u toku, devojka trenutno izlazi s više muškaraca i ima “dva ozbiljna kandidata” koji su vrlo zainteresovani za brak. Par, međutim, ne planira da prekine svoju vezu, već da nastavi da se viđa i nakon što ona “izabere žrtvu”.

“Mislim da je užasno prevariti nekoga da se oženi tobom i još ga varati,” napisao je autor pisma. “Ne želim da učestvujem u tome, ali moj prijatelj želi da mi se poveri o svemu iako ja ne želim da slušam.”

“Ako plan uspe, ne znam da li želim i dalje da mu budem prijatelj”

Autor pisma priznaje da ne zna kako da postupi:

“Ne mislim da će njihov plan uspeti, ali ako i uspe, ne znam da li želim i dalje da budem prijatelj s tom osobom. Ipak, deo mene oseća da treba da ga saslušam, jer mu je očigledno pomućena pamet.”

Prudence: “Ovi ljudi su odvratni – otkači tog prijatelja”

Autorka kolumne, Nikol Klife, koja piše pod pseudonimom Prudens, nije imala dilemu u svom odgovoru:

“On je sada loša osoba. Žao mi je. Možeš da porazgovaraš s njim i ‘eksplodiraš’ možda te čak i posluša. Ali ako ne posluša, znaće zašto više niste prijatelji.”

Na kraju, Prudens je savetovala da se od takvih ljudi jednostavno udalji:

“Ti ljudi su odvratni. Pronađi bolje prijatelje i prekini kontakt s njim.”