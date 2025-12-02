Slušaj vest

Mari Kalvert, 63-godišnja žena iz Engleske, otvoreno je govorila o svom neobičnom seksualnom životu i kako je počela da se bavi svingerajem. Do svoje 28. godine, Mari je spavala samo sa svojim mužem Barijem, ali jedan neobičan trenutak je zauvek promenio njihove živote.

„Bila je to noć kada sam spavala sa 14 muškaraca i to je bio prvi put da sam pokušala da izračunam koliko sam partnera ukupno imala. Nisam sigurna, ali moja konzervativna procena je oko 100 muškaraca godišnje tokom više od tri decenije“, kaže Meri za Gardijan.

ilustracija Foto: Uvamen / Alamy / Profimedia

Kako je sve počelo: Časopis koji je sve promenio

Sve je počelo kada je Bari doneo kući časopis o svingerima koji je pozajmio od kolege.

„Našalio se da bismo mogli da probamo, rekla sam mu da ne bude smešan i nikada više nije pomenuo tu ideju. Ali ja sam stalno listala časopis i zamišljala koliko bi to bilo zabavno. Na kraju sam mu rekla da proba – izgledao je kao dete za Božić“, seća se Mari.

Par nije stavio seks na pijedestal – za njih je to bila aktivnost odvojena od ljubavi.

„Nije prirodno biti sa istim partnerom 60 godina. Život je eksperimentisanje i iskustva, i to je ono što mi radimo“, dodaje ona.

Prva iskustva i svingerske žurke

ilustracija Foto: Uvamen / Alamy / Profimedia

Njihov prvi put je bio na žurci gde je Mari spavala sa 14 muškaraca.

„Sećam se da sam se vozila do mesta održavanja i osećala gotovo nekontrolisanu želju. Sledećeg dana sam bila ukočena, kao posle napornog treninga u teretani“, kaže ona.

Prvi par koji su upoznali preko časopisa bili su univerzitetski profesori u četrdesetim godinama.

„Beri je zaustavio auto i rekao: 'Jesmo li sigurni u vezi ovoga?' Bili smo nervozni, ali uzbuđeni. Rekla sam da pokušamo samo jednom i vidimo kako će ići – i bilo je divno.“

Svingerski klub u Šefildu

Pogledajte u galeriji kako izgledaju svingerske žurke:

1/5 Vidi galeriju Svingerske žurke - ilustracija Foto: Buzz Pictures, Buzz Pictures / Alamy / Profimedia

Godine 1997, Mari i Beri su odlučili da otvore svingerski klub u Šefildu.

„Bili smo siti posla i želeli smo da radimo nešto što volimo. Klub i danas odlično funkcioniše. Nikada nemamo seks tokom radnog vremena - sve je profesionalno. Ali kada se klub zatvori, imamo ceo prostor i veliki krug otvorenih parova za igru“, kaže Mari.

Iako sve zvuči glamurozno, nisu svi ljubavnici obzirni.

„U četrdesetim sam otišla sa jednim osamnaestogodišnjakom samo da vidim kako je. Brzo su reagovali“, dodaje ona.

Strast, bezbednost i život danas

ilustracija Foto: Uvamen / Alamy / Profimedia

Mari i Beri su veoma oprezni.

„Beri je obično u istoj prostoriji ili blizu. Nedavno sam imala operaciju kolena, pa sam sada opreznija. Prošle godine sam imala samo tri ljubavnika. Seksualni nagon je isti, ali sam sada opuštenija“, kaže ona.

Par se smeje kada ih pitaju o stvarima za kojima žale:

„Samo bismo voleli da smo otkrili taj časopis pet ili šest godina ranije.“

Za Meri, seks je strast i uživanje – način života koji je izabrala za sebe i svog muža, dok ljubav ostaje čvrsto usidrena u njihovom braku.

Bonus video: Sve o svingerskim žurkama u Srbiji