Slušaj vest

Mladi par Kelman i Ela odlučili su da začine svoju vezu kada je rutina počela da ih guši. Umesto standardne dinamike, okrenuli su se eksperimentima u grupnim intimnim susretima, jasno postavljajući pravila i dogovore kako bi se osećali sigurno.

„Jeste li sigurni da želite baš ovde?“ pitao je Kelman vozača Ubera dok su izlazili u, kako mu se činilo, najjeziviji deo centra Los Anđelesa.

„Ne, dobro je“, rekla je Ela samouvereno.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog neobičnog para:

1/10 Vidi galeriju Kelman i Ela imaju otvorenu vezu - iskustva Foto: printscreen/instagram/kyleismeme

Ulazak u prostor poznat po „otvorenim iskustvima“bio je prvi susret sa svetom flerta, eksperimentisanja i intimnosti sa drugim ljudima. Ambijent je bio istovremeno provokativan i siguran, sa prigušenim svetlima, plišanim sofama i lako održivim površinama. Kelman i Ela ponavljali su mantru: „Probaj jednom, možda i dvaput.“

Pravila ponašanja pre avanture Par je postavio jasne smernice:

Odlazak ako situacija postane neprijatna

Strogo pridržavanje sigurnosti

Dogovorena „sigurna reč“

Kontinuirana komunikacija važnija od ljubomore ili trenutnog uzbuđenja

Foto: printscreen/instagram/kyleismeme

U klub su ušli zajedno, držeći se jedno pored drugog, posmatrajući dinamiku prostora, flert i interakcije drugih gostiju. Kad im je prišao par sa predlogom za zamenu partnera, otišli su u privatniji deo, uz nervozu, ali i osećaj potpune kontrole nad sopstvenim izborima.

Otkrivanje biseksualnosti

Nakon iskustva, Kelman je shvatio neočekivano: dok je intimni kontakt bio sa ženom, misli o muškarcu su ga iznenadile. U potpunoj iskrenosti rekao je Eli:

„Mislim da možda želim da probam da budem sa muškarcem.“

Ela je reagovala bez osude: „To je baš hot“, dodajući: „Ja želim da probam da budem sa devojkom.“

Dogovorili su se da istražuju privlačnost ka istom polu, ali bez prisustva onog drugog, sa jasnim granicama i pravilima.

Vidljivost biseksualnih muškaraca

Foto: printscreen/instagram/kyleismeme

Kelman je istakao da je, iako odrastao u okruženju gde je biti gej nosilo stigma i podsmeh, kroz iskustva spoznao da ga privlače i muškarci i žene. Njegova poruka je važna: biseksualnost muškaraca treba da bude vidljiva i otvoreno diskutovana, čak i unutar LGBT+ zajednice.

Nije kraj – veza ojačana

Na kraju, Kelman i Ela ostali su zajedno i venčali se, ali odlučili su da praktikuju otvorenu vezu. Kažu da im je donela više iskrenosti, komunikacije i međusobnog razumevanja, omogućivši im da zajedno istražuju svoje granice i želje bez skrivanja.

Video: Šta zna dete šta je seksualnost?