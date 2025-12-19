Slušaj vest

Kristin Kabot, direktorka odeljenja za ljudske resurse, koju je kamera na koncertu Coldplaya 16. jula u Bostonu snimila kako grli svog šefa, rekla je da joj se život u nedeljama i mesecima nakon toga pretvorio u noćnu moru.

U intervjuima za The Times i New York Times, svojim prvim javnim istupima nakon događaja koji je postao viralan i pretvorio se u top temu svetskih medija, Kabot je rekla kako uznemiravanje "nikad nije prestalo", te da je primila više od 50 pretnji smrću.

U galeriji se podsetite kako je razotkrivena afera koju je ceo svet video:

1/5 Vidi galeriju Ljubavnici uhvaćeni na koncertu Foto: Printscreen/X/GharKekalesh

Na koncertu u Bostonu, 53-godišnja Kabot je bila u zagrljaju Endija Bajrona, tada izvršnog direktora tehnološke kompanije Astronomer. Kada ih je uhvatila kamera (kisscam), naglo su se sagnuli, a njihov potez je odmah prokomentarisao pevač Coldplaya Kris Martin. "Ili imaju aferu ili su jednostavno jako stidljivi", rekao je pred desetinama hiljada fanova.

Video se munjevito proširio internetom, pregledan je stotine miliona puta, a par se osim na naslovnicama portala našao i na meti nebrojenih pošalica. Kabot kaže da je tada počela njena muka.

- Postala sam mim, najoklevetanija menadžerka ljudskih resursa u istoriji - rekla je za The Times.

"Deca se ljute na mene"

Ostavku je na poslu dala ubrzo nakon što je to uradio i njen šef, a do danas nije pronašla novo radno mesto. Neki su joj otvoreno rekli da ne žele da je zaposle.

U odvojenom intervjuu za New York Times, rekla je da nije imala seksualnu vezu s Bajronom, te da su se njih dvoje te večeri prvi put poljubili. Priznala je da je bila "zaljubljena" u svog nadređenog.

Endi Bajron podneo ostavku Foto: Screenshot

- Donela sam lošu odluku, popila nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga žrtvovala karijeru.

Na pitanje zašto je sada odlučila da progovori, Kabot je za Times rekla da kalvarija za nju "nije gotova".

- Nije ni za moju decu. Uznemiravanje još nije prestalo. Deca se toliko stide da ne žele da ih pokupim iz škole ili da idemo na sportske utakmice. Ljuti su na mene. I mogu da se ljute na mene do kraja života, moram to da prihvatim.

Kristin Kabot, direktorka HR odeljenja koja je na koncertu grupe Coldplay uhvaćena u preljubi s direktorom kompanije Foto: Printscreen/Youtube/OneindiaNews

Za Times je rekla da se pita da li je i Bajron bio izložen istom nivou zlostavljanja kao i ona.

- Mislim da sam kao žena, kao što se ženama uvek dešava, podnela najveći deo zlostavljanja. Ljudi bi govorili stvari poput toga da sam preko kreveta omogućila sebi put do vrha, što jednostavno ne može da bude dalje od stvarnosti. Ceo život sam toliko naporno radila da to otklonim, a sad me, evo za to optužuju.

Počela je da izlazi iz kuće

Među pretećim porukama koje je primila bila je i ona od osobe koja joj je rekla da zna gde kupuje, te napisala: "Dolazim po tebe".

- Moja deca su se bojala da ću umreti i da će oni umreti. Počeli su da se užasavaju javnih prostora i društvenih događaja.

Endi Bajron, direktor koji je na koncertu grupe Coldplay uhvaćen u preljubi Foto: Printscreen/Youtube/OneindiaNews

Najokrutnije su, kaže, prema njoj bile žene. Većinu anonimnih telefonskih poziva i poruka primila je od žena koje su je vređale i maltretirale. Njeni privatni podaci objavljeni su na internetu, a dnevno je njen telefon bio bombardovan s do 600 poziva. Komentarisale su je čak i slavne osobe poput Vupi Goldberg i Gvinet Paltrou, bivše supruge Krisa Martina. Paparaci su danima dežurali ispred njene kuće.

Stvari, otkrila je, u zadnje vreme ipak počinju da se poboljšavaju, pa je uspela da pronađe terapeute za svoju decu i počela je da izlazi iz kuće, igra tenis i slično. Rekla je i da je s bivšim šefom kratko vreme bila u kontaktu kako bi razmenili savete o "upravljanju krizom", ali su potom zaključili da je najbolje da više ne razgovaraju. Bajron se o svemu nikad nije javno oglasio.

Video: Coldplay poplava