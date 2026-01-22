Slušaj vest

Džoš (27) nikada ranije nije bio u vezi niti imao seksualno iskustvo a sada je u poliamornoj vezi sa dve devojke istovremeno.

Džoš je radio u dnevnom centru za pse sa Ajris i Kindl, koje su bile u vezi preko tri godine. Par je za YouTube kanal "Love Don’t Judge" otkrio da su se odmah zaljubile u njega i upitale ga da li želi da se priključi njihovoj vezi.

Foto: Love Don't Judge/youtube

Prijateljstvo koje je preraslo u ljubav

Na početku su troje provodili vreme zajedno kao prijatelji i viđali se na poslu. Međutim, ubrzo su postali poliamorni partneri ali su to držali u tajnosti.

Kindl je priznala:

„Prevario nas je, jer nismo znale da je Džoš bio nevin.“

Ipak, njegova neiskustnost nije se primećivala. Ajris i Kindl su potvrdile da je Džoš samouveren u krevetu iako je bio početnik.

Ajris ga je opisala kao „nedostajući deo slagalice“ u njihovoj vezi.

„Džoš je jednostavno pojavio kao mali anđeo“, dodala je Kindl.

Foto: Love Don't Judge/youtube

Od prijateljstva iz detinjstva do poliamorne ljubavi

Ajris i Kindl su se upoznale još u školi sa 11 godina, i bile su najbolje prijateljice godinama. Sa 21 su odlučile da počnu da izlaze zajedno.

„Uvek sam želela više, to mogu da priznam“, rekla je Kindl.

Ajris je objasnila da je tada još uvek nije bila svesna svoje seksualne orijentacije, pa su njeni osećaji kasnije došli do izražaja nakon mature.

Par je bio ekskluzivan u početku, ali su iskreno razgovarali ako su imali simpatije prema drugima. Kasnije su počeli da razmišljaju o otvorenoj vezi i eksperimentisanju, pre nego što su upoznali Džoša.

„Pre nego što smo upoznale Džoša, bile smo zajedno tri ili četiri godine i razmišljale smo o poliamoriji. Ali želele smo da istražimo i otkrijemo šta stvarno želimo“, rekla je Ajris.

Džoš je dodao:

„Čim smo počeli da se zabavljamo, sve je delovalo potpuno prirodno.“

Foto: Love Don't Judge/youtube

Težak, ali ispunjen put

Iako i dalje zajedno, trojac priznaje da nije bilo lako na početku. Suočavali su se sa osetljivim emocijama i ljubomorom, ali su naučili da poštuju osećanja svih članova.

„Ako ne obraćaš pažnju na osećanja drugih, može postati toksično i nepravedno“, rekla je Kindl.

„Ako bih bila u vezi samo sa jednom osobom, bilo bi mnogo lakše“, dodala je Ajris.

Ipak, kako kažu, ljubav i zabava čine sve vrednim truda.

Reakcije javnosti: od osude do divljenja

Džošova porodica i kolege sa posla bili su zatečeni njegovom novom vezom.

„Najbolja stvar koja mi se ikada dogodila“, rekao je Džoš.

„Veoma smo srećni i nema razloga da iko sudi o nečemu što ne razume.“

Ipak, javnost je bila podeljena. Dok su neki komentatori tvrdili da je ovo „skrivena prevara“ i da je Džoš „arhiepiskop pohlepe“, mnogi su ih podržali:

„Najvrelija poliamorna veza koju sam ikada video.“

„Kako je to živeti moj san? Iskreno, ljubomoran sam.“

„Ovaj čovek je zaista blagosloven.“

Partneri sada žive zajedno i ističu da ne dopuštaju drugima da im se pridruže.

„Samo ćemo se fokusirati na nas“, rekla je Kindl.