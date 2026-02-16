Slušaj vest

Jedna devojka podelila je svoje neugodno iskustvo nakon što ju je dečko sa kojim je bila u vezi sedam meseci ostavio upravo na Dan zaljubljenih i to zbog nečega što se desilo tokom njihove zajedničke večere. Dan zaljubljenih, koje bi trebalo da bude dan ljubavi, za nju se pretvorilo u razočaranje i zbunjenost, a svoju priču je ispričala na Redditu.

Plan za savršenu večeru

"Jako sam se radovala našem prvom zajedničkom Danu zaljubljenih. Rezervisala sam nam sto u našem omiljenom restoranu s odrescima. Plan je bio da se posle vratimo kod mene, pogledamo film i pojedemo desert - kupila sam malu čokoladnu tortu u obliku srca," započela je svoju priču.

Objasnila je da je visoka i vitka i da ima brz metabolizam, zbog čega mora da jede više da bi održala težinu. Njen dečko je bio slične građe, ali sa znatno manjim apetitom.

"Uvek smo se šalili na račun toga da ja moram jesti više i češće od njega, ali do te večere za Dan zaljubljenih nisam mislila da je to zaista problem", pojasnila je.

Večera koja je pošla po zlu

Spoj je počeo sjajno - on joj je doneo cveće i stvarno slatku čestitku, a ona njemu Apple Watch koji je priželjkivao. U restoranu je ona naručila salatu, glavno jelo sa filet mignonom i repom jastoga, kao i nekoliko priloga za deljenje, dok je on izabrao supu i losos sa žara.

"Kad smo stigli, navalila sam na korpicu sa hlebom i naručila salatu i nekoliko priloga koje smo trebali deliti. On je uzeo činiju supe i losos sa žara. Rekla bih, prilično standardna porudžbina za takav restoran", prisetila se i dodala je da je ona plaćala večeru, jer je on bio redovni student, a ona je radila i želela je da ga počasti za posebnu priliku.

Pojela je skoro ceo obrok, dok je njen dečko pojeo tek pola svog lososa.

"Tokom većeg dela večere delovao je nervozno i distancirano, ali mi nije želeo reći u čemu je problem", napisala je. Nakon što su platili račun i vratili se do njenog stana, dečko joj je rekao da je umoran i da se ne oseća dobro i da želi da ide kući.

Dečko joj rekao da raskidaju zbog načina na koji jede Foto: Gennadiy Poznyakov / Alamy / Profimedia

"Naravno da sam u tom trenutku bila razočarana, ipak nam je bio prvi Dan zaljubljenih, ali rekla sam mu da mi je žao i da se nadam da će mu uskoro biti bolje. Krenula sam da ga poljubim za laku noć, ali je okrenuo glavu", opisala je situaciju.

Šokantna poruka sledećeg jutra

Sledećeg jutra stigla je poruka koja je otkrila pravi razlog njegovog ponašanja. Nije bio bolestan, već mu se "zgadilo" koliko je hrane pojela i napisao je da se "ponašala kao svinja".

"Moram naglasiti da ne gutam hranu i imam besprekorne manire za stolom, tako da nije bilo do toga. Definitivno se radilo o samoj količini hrane. Pokušala sam da ga pozovem, ali nije se javljalo. Poslao mi je poruku da nije raspoložen za razgovor i da mu treba vremena da razmisli," objasnila je.

Nekoliko sati kasnije stigla je nova poruka: "Napisao je da je razmislio i da želi da raskine. Rekao je da mu moj način jedenja već neko vreme smeta i da je pokušavao da to prevaziđe, ali jednostavno ne može", prepričala je.

Dečko joj rekao da raskidaju zbog načina na koji jede Foto: Profimedia

Pravi razlog prekida

Kasnije se ispostavilo da je priča o hrani bila samo izgovor. U novoj objavi otkrila je da joj je bivši dečko priznao da je već neko vreme želeo da raskine jer se viđao sa drugom devojkom. S njom se našao čak i na sam Dan zaljubljenih, nakon njihove večere. Uprkos svemu, odbio joj je da vrati skupi Apple Watch koji mu je poklonila.

"Sve u svemu, bila je to skupa i bolna lekcija, ali svakako je moglo biti i gore. Veselim se kratkoj pauzi od izlazaka, a nakon toga se nadam da ću upoznavati zrelije ljude", zaključila je.

