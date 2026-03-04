Slušaj vest

Meksička influenserka Ana Karen odlučila je da pojede takos sa tarantulom kako bi snimila viralni video. Iako je snimak privukao veliku pažnju, posledice su stigle gotovo odmah.

Utrnulost i trnci nakon obroka

Nedugo nakon što je pojela egzotični specijalitet, influenserka je osetila trnce i utrnulost u ustima, kao i na jednoj strani lica. Ispostavilo se da problem nisu izazvali otrovni zubi tarantule, već njene mikroskopske odbrambene dlačice.

Takos sa tarantulom na pijaci Mercado de San Juan u Meksiko Sitiju

Iako je pauk bio termički obrađen, sitne i oštre dlačice ostale su na njegovom telu. Zabole su se u desni, unutrašnjost obraza i sluzokožu usta, izazivajući neprijatne simptome.

Karen je pokušala da ih ukloni četkicom za zube i, kako je navela, uspela je da ublaži tegobe do te mere da nije morala da potraži lekarsku pomoć.

Takos od 50 evra na čuvenoj pijaci

Incident se dogodio na poznatoj pijaci Mercado de San Juan u centru Meksiko Siti, mestu poznatom po ponudi egzotičnih namirnica – od retkih vrsta mesa do jestivih insekata.

Foto: printscreen/instagram/anakarenvaa_

Za takos sa tarantulom platila je oko 50 evra, a uprkos svemu, priznala je da joj se ukus dopao.

„Ukus je sličan čipsu od svinjske kožice, hrskavo je“, rekla je u videu koji je ubrzo postao viralan.

Stručnjaci upozoravaju

Iako se tarantule u pojedinim kulturama smatraju delikatesom, stručnjaci upozoravaju da njihove odbrambene dlačice mogu izazvati alergijske reakcije, dermatitis i upale, naročito ako se u potpunosti ne uklone tokom pripreme.

