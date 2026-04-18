Jedan korisnik društvene mreže Iks podelio je nesvakidašnje iskustvo koje je za kratko vreme postalo viralno i izazvalo lavinu komentara.

Naime, kako je naveo, pčela mu je sletela na nogu i ostavila neobučnu "žutu tečnost" na farmerkama. U prvi mah pomislio je da je reč o medu, pa je odlučio da tu tečnos i proba.

- Pčela mi je sletela na nogu i ispustila neku tečnost. Pomislio sam da je med i polizao sam je, ali ukus je bio čudan... Šta je, dođavola, ovo što je pčela ostavila? - napisao je on.

Ubrzo su usledile hiljade reakcija, a korisnici nisu štedeli ni humor ni čuđenje.

- Zašto bi, pobogu, polizao neku misterioznu tečnost koja je izašla iz tela bube?! - glasio je jedan od komentara, dok je drugi bio još direktniji: "Čestitam, upravo si postao prvi čovek koji je testirao ukus pčelinjeg izmeta."

Kako su neki korisnici pokušali da objasne situaciju, ispostavlja se da je reč upravo o – pčelinjem izmetu. Stručnija objašnjenja navode da su izlučevine pčela najčešće žute do braonkaste boje i da sadrže polen i ulja, zbog čega ostavljaju karakteristične fleke na odeći, automobilima i drugim površinama, naročito u prolećnim i letnjim mesecima.

Takođe, ističe se da se ove mrlje teško uklanjaju kada se osuše, pa se preporučuje brzo pranje ili natapanje tkanine. Kao preventiva, savetuje se izbegavanje jakih mirisa na odeći i sušenje veša u zatvorenom prostoru tokom sezone pojačane aktivnosti pčela.

Iako je njegova objava mnoge nasmejala, ovaj neobičan "eksperiment" poslužio je i kao podsetnik da – nije baš svaka žuta tečnost koja potiče od pčela med.