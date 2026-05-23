Donald Tramp izveo svoj čuveni ples: Melanijina reakcija je totalni hit (VIDEO)
Reakcija Melanije Tramp na karakteristični ples svog supruga Donalda Trampa tokom nedavnog događaja postala je viralni hit na društvenim mrežama.
Trampov plesni pokret, koji uključuje njihanje bokovima i podizanje šaka u ritmu muzike, izuzetno je popularan među njegovim pristalicama, a sam Tramp je ranije je otkrio da prva dama nije oduševljena njegovim plesnim umećem.
Snimak s piknika u Beloj kući
Snimak prve dame koja posmatra suprugov ples proširio se internetom, a nastao je na godišnjem Kongresnom pikniku u Beloj kući, gde je predsednički par ugostio članove Kabineta, Kongresa i njihove porodice.
U videu koji se proširio X-om, američki predsednik zaplesao je na muziku benda, ali korisnici društvenih mreža su primetili da je Melanija izgledala kao da joj je neprijatno. U jednom trenutku je prišla suprugu i, kako se čini, pokušala da ga nagovori da prestane.
Podeljene reakcije na internetu
Reakcije na snimak bile su brojne i podeljene.
"Čini se da mu je nekoliko puta rekla 'STANI', a onda ju je Doni samo ljutito pogledao", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: "Ha-ha, mislite li da mu Melanija govori da ne pleše?"
Treći je imao drugačije viđenje: "To što Melanija pokušava da ga zaustavi zapravo je simpatičan deo plesa, a i vau, kakva haljina! Izgleda fantastično!"
U galeriji pogledajte kako su Melanija i Donald Tramp izgledali na svečanoj večeri koju su priredili kralju Čarlsu i kraljici Kamili:
Ipak, neki su stali u odbranu Trampovih plesnih pokreta. "Pusti ga na miru, Melanija. Obožavam njegov karakteristični ples i pesmu koja diže atmosferu i koja se, čini se, sviđa većini publike", stoji u jednom od komentara.
Tramp: "Melanija kaže da to nije primereno za predsednika"
Donald Tramp je i ranije govorio o tome da Melanija nije ljubiteljka njegovog plesa.
Prema pisanju CNN-a, na jednom događaju je izjavio: "Ona mrzi kad plešem na ono što se ponekad naziva 'gej nacionalnom himnom'. Znate da to ne podnosi. Mi volimo tu pesmu, Y.M.C.A. Ali ona kaže: 'Dragi, molim te, nemoj da plešeš. To nije primereno za predsednika.'"
"Odgovorio sam joj - možda nije primereno za predsednika, ali u anketama vodim za 20 odsto poena", dodao je tada Tramp.
Tokom istog Kongresnog piknika u Beloj kući Tramp je takođe otkrio da ne voli da drži govore nakon svoje supruge, ističući njene izuzetne govorničke veštine.
Video: Redak snimak Melanije Tramp koja priča na slovenačkom