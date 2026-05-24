Demi Mur je na ovogodišnji Filmski festival u Kanu, gde je jedna od članica žirija, dopremila poveću kolekciju svečanih toaleta, i svaka je od njih, od pernatog Gučija, varljivo jednostavnog Toma Brauna, do pripijenog Žakmusa i klasične Nine Riči, izmamila mnoštvo reakcija.

Međutim, vrhunac modnog izražavanja američke glumice i vrhunac reakcija dogodio se na premijeri filma "Paper Tiger", kada se Mur pojavila u jarko ružičastoj balskoj haljini s potpisom brenda Matières Fécales/Fecal Matter. Njegov osnivač je kanadski avangardni dvojac Hana Rouz Dalton i Stiven Radž Baskaran. Naziv bukvalno znači "fekalna materija", a može se prevesti i kolokvijalno kao izmet.Oni su se u maju prvi put predstavili na Pariskoj nedelji mode i o njima nije prestajalo da se priča danima.

Demi Mur u Kanu u pink haljini Foto: Daniele Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manekenke i manekeni na reviji delovali su gotovo groteskno, gušili se biserima, imali novčanice zalepljene preko očiju i pokazivali ožiljke od neuspešnih plastičnih operacija. Revija je bila zamišljena kao "mračna satira ekstremnog bogatstva i elitizma", istraživanje lepote, mladosti i kapitalizma kroz "raspadajuću" svečanu odeću.

Demina haljina deo je te kolekcije za jesen/zimu 2026. pod nazivom "One Percent". Balska toaleta na prvi pogled izgleda kao ultimativni barbiecore komad s ogromnom mašnom. Međutim, kada se pogleda izbliza, svila je namerno pocepana, spaljena i isečena na rubovima. Uz haljinu je Mur obula roze salonke s mašnom, koje su takođe rađene za nju u saradnji brenda Matières Fécales i Christiana Louboutina. Modni kritičari koji su krenuli da raspravljaju o njenom autfitu odmah su povezali ovaj izgled s njenom ulogom u horor-satiri "Supstanca", gde glumi zvezdu opsednutu ekstremnim i destruktivnim standardima lepote.

Njen stilista Bred Goreski je za Harper‘s Bazaar objasnio kako je i zašto glumica u svoju kansku garderobu uključila i ovu haljinu.

- Kad smo Mur i ja razmišljali o Kanu, rekao sam joj: "Gledaj, ono što osećam da ti treba trenutno jeste šarena, optimistična, vibrantna, nekako penušava prisutnost na tepihu. Imamo dovoljno dana da napravimo nešto uzbudljivo" - pojasnio je i dodao kako je Mur želela da istraži neke novije dizajnere koje dosad nije nosila.

- Poslao sam joj nekoliko linkova i ona mi je vratila skrinšot te roze haljine. Malo me začudila jer nikad zapravo nismo radili haljinu s punom suknjom poput te. To nije nešto što ju je inače privlačilo – kazao je i dodao: - Haljina je napravljena s tim blago propalim, nagrizenim efektom, ali istovremeno je jako skulpturirana i slatka. To je kombinacija toliko stvari za koje mislim da ih i sama Mur utelovljuje.

Nakon što je uspeo da obezbedi toaletu za nju, čak je i žena koja je haljinu šila doputovala u Kan zbog završnih prilagođavanja.

Međutim, Mur je ovim odabirom prkosila organizatorima. Nije bila jedina, doduše, ali je verovatno bila najvidljivija. Kan je nedavno pooštrio svoj dress code, pa su, uz velike torbe, ruksake i razgolićenost, zabranjene predimenzionirane haljine, posebno one s dugim šlepovima. Razlog su "efikasnost i pristojnost" jer takve haljine, posebno one s velikim šlepom, "ometaju pravilan protok kretanja gostiju i komplikuju sedenje u pozorištu".

Demin izgled direktno je protivrečio tim pravilima. Ipak, niko joj nije zabranio pristup crvenom tepihu. Štaviše, modni analitičari kažu da bi glumica spojem avangardne simbolike i vrhunske glamurozne izvedbe mogla da ohrabri i druge slavne osobe da prigrle konceptualnu modu na konzervativnim scenama.

