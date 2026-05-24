Kejleb Šomo, frontmen rok benda Beartut (Beartooth), autovao se kao gej osoba u iskrenoj objavi koju je javno podelio. Rok muzičar, koji ima 33 godine, oglasio se na Instagramu i otvorio dušu o svojoj seksualnosti usred „mnogobrojnih spekulacija koje prate njegov privatni život”.

Ubrzo nakon toga, njegova supruga sa kojom je bio u braku 13 godina, glumica Fler Šomo (devojačko Teri), koja se pojavila u medicinskoj drami Pit (The Pitt), podelila je izjavu na svojoj stranici na društvenim mrežama i izrazila podršku Kejlebu, dok je istovremeno govorila o njihovom „dezorijentišućem i bolnom” raskidu.

Kejleb je napisao dugačku poruku svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima 213.000, i počeo tako što se osvrnuo na „nešto što već duže vreme analiziram i sa čime se borim u svom životu”.

Kejleb Šomo Foto: Jaime Schultz / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Osećam se primoranim da raščistim stvari pre nego što to još više utiče na one koje volim”, napisao je. „Ja sam ponosni gej muškarac.”

Zatim je priznao da mu je bilo „teško” da „naviguje kroz osećanja koja prate ovu temu i shvati šta da radi sa ovom činjenicom.” Par je stao na ludi kamen 2012. godine i bili su zajedno oko dve godine pre nego što su se venčali. Nemaju zajedničku decu. U svojoj izjavi, Kejleb je objasnio da je „oduvek” ulagao „najdublji deo svoje duše” u svoju umetnost i muziku.

Zatim se osvrnuo na četiri „veoma samokritična albuma [Beartuta]” koje je stvorio pre nego što se autovao.

Kejleb je napomenuo da je njegova dosadašnja muzika istraživala „njegovo religiozno vaspitanje, depresiju, samomržnju, gnušanje prema sebi i beznađe.”

Rekao je da će se „izraziti svesrdno i u potpunosti” u muzici sa svog predstojećeg albuma.

„Zahvalan sam na svim ovim albumima, ali se ponekad osećam posramljeno što sebi toliko dugo nisam dozvoljavao da zaista iskopam te korene. Proveo sam deceniju zakopavajući osećanja alkoholom, i iskreno, kada sam odlučio da ga ostavim i fokusiram se na istraživanje zašto sam se tako osećao toliko dugo, to je bio direktan put ka mom mirenju sa sopstvenom seksualnošću, u nadi da će me to na kraju dovesti do toga da iskusim ljubav prema samom sebi”, dodao je.

Kejleb je rekao da „pokušava da konačno bude ponosan na ono što jeste i mislim da je ovo ogroman deo tog putovanja.”

„Onima koji su mi pokazali ljubav, osnaživanje kroz slobodan i otvoren život u mom prisustvu, podršku kvir zajednici, ili mi jednostavno rekli da me vole ko god da sam, večno sam dužan i nadam se da znate koliko mi značite.”

Takođe je podelio ohrabrujuću poruku drugim ljudima i zamolio ih da „budu iskreni” i „odrade taj teži deo posla umesto da ga zakopavaju najdublje što fizički mogu, misleći da će se to promeniti, kao što sam ja radio.

Držanje ovih stvari u sebi samo šteti vama i onima oko vas”, dodao je Kejleb. „Volim vas sve, i nadam se da je ovo korak u pravom smeru ka tome da jednog dana zavolim sebe.”

Samo nekoliko sati nakon što je Kejleb podelio svoju iskrenu izjavu, njegova supruga Fler napisala je poruku podrške, istovremeno se otvarajući o njihovom „dezorijentišućem i bolnom” raskidu.

„Nisam baš sigurna kako da počnem ovo jer da li uopšte išta treba da se kaže? Ali pretpostavljam da ću samo odmah uskočiti u to”, počela je Fler.

Priznala je da su „proteklih nekoliko meseci bili veoma dezorijentišući i bolan period za snalaženje. Za oboje.”

Zatim je naglasila da će „uvek želeti da voli, štiti i podržava Kejleba. Tokom godina brinula sam o njegovoj dobrobiti više nego o bilo čemu drugom na svetu.”

Otvorila se o tome kako je gledala svog muža kako prolazi kroz „zbunjenost i bol kroz koje je prolazio” pre nego što se autovao i o tome kako je „želela da pomogne, ali nije znala kako.” Priznala je da bi „stalno pitala [sebe] da li je loša osoba što se pita šta to, dođavola, znači za njen svet, kao i zbog besa koji takođe osećaš.”

„Ja sam jedina osoba koja mora da se nosi sa dualnošću ove situacije”, napisala je. „Podržavati ga dok istovremeno gubim sve bilo je neverovatno teško shvatiti i podneti.”

Fler je zatim dodala: „Možete voleti i podržavati svoju osobu kroz najteži period u njenom životu, dok u isto vreme možete biti potpuno srušeni i izgubiti sebe.”

Rekla je da neće „dovoditi u pitanje [njihovu] istoriju” dok odaje počast njihovoj ljubavnoj priči, ali i tuguje zbog njenog kraja.

„Oduvek sam želela ništa više nego da Kejleb bude srećan”, napisala je. „Pokušaj da mu pomognem da prođe kroz ovo, bez ikakve ideje šta da radim, bio je proces učenja koji nismo očekivali da ćemo iskusiti zajedno.”

Takođe je priznala da je iskusila „izolaciju” i rekla da je njeno „mentalno zdravlje trpelo” jer je prolazila kroz svoja osećanja u privatnosti „pošto to nije bila moja priča da je delim sa drugima.”

„Naših skoro 14 godina braka bilo je predivno i puno zabave, avanture i ljubavi. Niko nikada neće znati ništa o našem braku kao što znamo mi”, dodala je.

„I niko nikada ne može zaista znati koje dubine ljubavi postoje između dvoje ljudi osim ako oni nisu ti ljudi.” „Nadam se da svako na svetu ko prolazi kroz ovo pronalazi nadu i hrabrost i nadam se da fanovi mogu da nastave da podržavaju Kejleba”, napisala je pre nego što je završila svoju izjavu.

U budućnosti, rekla je da će nastaviti da se „fokusira na ono što može da kontroliše i da nastavi da živi svoj život pokušavajući da postigne ono što želi da postigne. I ako usput nastavim da se javljam što većem broju pasa, onda sam sigurna da će stvari polako postati bolje, dan po dan, deo po mali deo, ptica po ptica.”