Engleska je kolevka fudbala i ima mnogo uspeha u klupskim takmičenjima, a Aston Vila, tim za koji princ Vilijam strastveno navija od malih nogu nije proteklih godina imao uspehe kao Mančester siti, Arsenal i drugi veliki klubovi.

Princ Vilijam

Zato je trenutak kada su fudbaleri Aston Vile u Istanbulu podizali trofej UEFA Lige Evrope, posle pobede na Frajburgom od 3:0, bio dugo priželjkivan i poseban za budućeg kralja Velike Britanije. Princ Vilijam je snimljen kako u loži snima svoj omiljeni tim i ponosno zumira, samo da bi mu baš u tom momentu – zazvonio telefon!

Kako pišu mediji, princu od Velsa je na ekranu pisalo "Ketrin", što znači da ga je najverovatnije zvala supruga Kejt Midlton. Međutim, Vilijam nije želeo da prekida ovaj prelep trenutak, pa je samo pomerio opciju za javljanje s ekrana i nastavio da snima slavlje.

Naravno, čim je ovaj snimak dospeo na društvene mreže, usledili su različiti komentari, od toga da je potpuno razumljivo što princ Vilijam ne želi da prekida fudbalsku euforiju do primedbi fanova da ne bi voleli da se nađu na njegovom mestu kad princeza od Velsa vidi da ju je ignorisao zbog fudbala.

Princ Vilijam emotivan zbog pobede Aston Vile

Fudbalski klub za koji navija princ od Velsa nije do ovog osvojio neko evropsko takmičenje čak 44 godine, a za Aston Vilu je ovaj trofej Lige Evrope prva titula od Liga kupa 1996.

