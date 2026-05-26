Slušaj vest

Sin američkog predsednika Donalda Trampa priredio je proteklog vikenda luksuzno venčanje na Bahamima sa Betinom Anderson. Tom slavlju nije prisustvovao njegov otac, a među gostima nije bilo ni Melanije Tramp. I dok se obaveze navode kao razlog Trampovog odsustva, pitanje je zbog čega je prva dama propustila porodično okupljanje.

Od Melanije Tramp nije bilo ni traga ni glasa na venčanju Donalda Trampa mlađeg i Betine Anderson. Insajderi tvrde da njeno odustsvo nikako nije stvar slučajnosti.

Donald Tramp Mlađi i Betine Anderson Foto: Debby Wong/ZUMA Press Wire/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Melanija nije želela da provede ceo vikend sa Donaldovom decom iz njegovih prethodnih brakova“, rekao je insajder Robu Šuteru za njegovu stranicu Naughty But Nice i dodao: "Ta tenzija postoji godinama, čak i ako niko javno o tome ne govori".

Prema rečima izvora, Melanija Tramp je "emocionalno distancirana" od Trampovih ćerki i sinova, Ivanke, Tifani, Erika i Donalda Trampa mlađeg. I takva distanca vlada otkako se udala za američkog predsednika, koji je tada bio "samo" jedan od najpoznatijih svetskih milijardera.

Podsećanja radi, Melanija Tramp se 2005. udala za Donalda Trampa i sa njim ima sina Barona. Prvi čovek SAD dobio je sa bivšom suprugom Ivanom Tramp ćerku Ivanku i sinove Erika i Donalda juniora. Brak sa Marlom Mejpls doneo mu je ćerku Tifani Tramp.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Da li je Baron Tramp bio na svadbi Trampa mlađeg

Svadbu Donalda Trampa i Betine Anderson propustio je i Baron Tramp koji nije blizak sa polusestrama i polubraćom.

"Baron je odrastao u potpuno drugačijem svetu od Dona mlađeg, Erika, Ivanke i Tifani“, tvrdi drugi izvor i napominje: "Postoji emocionalna distanca, i svi u porodici to znaju".

O tenzijama između Melanije Tramp i dece Donalda Trampa pisalo se i pre nekoliko meseci nakon 20. rođendana Barona Trampa. Prva dama SAD ranije je ovako pričala o svojoj ulozi maćehe.

Donald Tramp mlađi i Betina Anderson na javnom događaju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U jeku natpisa o porodičnim tenzijama Melanija Tramp se pojavila u Beloj kući za Uskrs, na istoj proslavi bili su Tifani i Erik Tramp. Usledilo je devojačko veče Betine Anderson, gde se Trampova supruga nije pojavila.

Ivanka Tramp je preko Instagrama čestitala jubilarni rođendan svom polubratu, ali sudeći po rečima insajdera, nije bila na njegovoj proslavi.DSlavlje na Bahamima koje je usledilo nakon što su mladenci sklopili brak na Floridi, proteklo je i bez Donalda Trampa koji je u susret tom događaju nagovestio da se najverovatnije neće pojaviti na tom venčanju. Ovako je odgovrio na pitanje da li dolazi na sinovljevu svadbu, a onda je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pre tri dana napisao sledeće:

Melanija i Donald Tramp Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Iako sam jako želeo da budem sa svojim sinom, Donom mlađim, i novim članom porodice Tramp, njegovom budućom suprugom, Betinom, okolnosti koje se tiču vlade i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama, ne dozvoljavaju mi da to učinim.

Smatram da je bitno da ostanem u Vašingtonu, u Beloj kući tokom ovog važnog period. Čestitam Donu i Betini! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP".

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Donald Tramp