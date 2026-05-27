Šok za princa Vilijama: Istinu o Kejt otkrio u isto vreme kad i javnost!
Kejt Midlton je nedavno prvi put nakon velike zdravstvene krize otišla na zvanično putovanje sama, a o njenoj poseti Italiji se i dalje priča.
Među onima koji se glasno dive princezi od Velsa je i njen suprug princ Vilijam, koji je u radijskoj emisiji Heart Breakfast, u kojoj je proveo jutro ćaskajući sa Džejmijem Tikstonom i Amandom Holden, pričao o njenom poslovnom putu.
Kejt je obišla grad Ređo Emilija kako bi, zbog svog rada u oblasti razvoja dece ranog uzrasta, istražila "pristup Ređo Emilija", obrazovnu filozofiju koja stavlja dete u centar učenja. Tom prilikom je naučila mnogo, družila se mališanima i pričala na italijanskom, na veliko iznenađenje javnosti. I njenog supruga!
– Nisam znala da govori italijanski – rekla je voditeljka Amanda, na šta je princ od Velsa priznao:
– Iskreno, ni ja!
Kako je princ Vilijam dodao, njegova životna saputnica je "očigledno obnovila znanje od pre mnogo vremena".
Kejt Midlton je u Italiji bila Katarina
Kejt Midlton se, inače, mališanima u Italiji predstavila tamošnjom varijantom njenog imena – Katarina.
– Pomalo govorim italijanski – rekla je jednom detetu prilikom obilaska Gradske većnice. – Kako se ti zoveš? Ja sam Katarina.
Supruga princa Vilijama je, inače, 2000. godine odlučila da napravi pauzu godinu dana između srednje škole i odlaska na univerzitet (neki veruju da bi sačekala da vidi koji će koledž upisati princ Vilijam i pridružila u se!), a to vreme je provela upravo na Apeninima.
Dok je živela u Firenci, Kejt je učila italijanski jezik i istoriju umetnosti, a potom se nekoliko meseci kasnije uputila u Škotsku i na Univerzitetu "Sent Endruz" upoznala svog budućeg muža.
Budući kralj ponosan na suprugu
Princ Vilijam je, kako je istakao, ponosan na trud koji princeza od Velsa ulaže u svoje kraljevske dužnosti.
– Želela je da ode i istražuje. Bog zna koliko vremena sad provodi pregledajući svu tu dokumentaciju – kaže on.
– Prava je profesionalka kad je u pitanju oblast ranog uzrasta dece. Većinu večeri se borim da prođem kroz dnevnu sobu od sve papirologije koju je pripremila za čitanje – ponosan je princ Vilijam na svoju suprugu. – Drago mi je zbog nje što je sve prošlo dobro, mislim da se vratila puna energije.
