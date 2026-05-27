Kejt Midlton je nedavno prvi put nakon velike zdravstvene krize otišla na zvanično putovanje sama, a o njenoj poseti Italiji se i dalje priča.

Među onima koji se glasno dive princezi od Velsa je i njen suprug princ Vilijam, koji je u radijskoj emisiji Heart Breakfast, u kojoj je proveo jutro ćaskajući sa Džejmijem Tikstonom i Amandom Holden, pričao o njenom poslovnom putu.

Kejt Midlton Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kejt je obišla grad Ređo Emilija kako bi, zbog svog rada u oblasti razvoja dece ranog uzrasta, istražila "pristup Ređo Emilija", obrazovnu filozofiju koja stavlja dete u centar učenja. Tom prilikom je naučila mnogo, družila se mališanima i pričala na italijanskom, na veliko iznenađenje javnosti. I njenog supruga!

– Nisam znala da govori italijanski – rekla je voditeljka Amanda, na šta je princ od Velsa priznao:

– Iskreno, ni ja!

Kako je princ Vilijam dodao, njegova životna saputnica je "očigledno obnovila znanje od pre mnogo vremena".

Kejt Midlton je u Italiji bila Katarina

Kejt Midlton se, inače, mališanima u Italiji predstavila tamošnjom varijantom njenog imena – Katarina.

– Pomalo govorim italijanski – rekla je jednom detetu prilikom obilaska Gradske većnice. – Kako se ti zoveš? Ja sam Katarina.

Supruga princa Vilijama je, inače, 2000. godine odlučila da napravi pauzu godinu dana između srednje škole i odlaska na univerzitet (neki veruju da bi sačekala da vidi koji će koledž upisati princ Vilijam i pridružila u se!), a to vreme je provela upravo na Apeninima.

Dok je živela u Firenci, Kejt je učila italijanski jezik i istoriju umetnosti, a potom se nekoliko meseci kasnije uputila u Škotsku i na Univerzitetu "Sent Endruz" upoznala svog budućeg muža.

Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Budući kralj ponosan na suprugu

Princ Vilijam je, kako je istakao, ponosan na trud koji princeza od Velsa ulaže u svoje kraljevske dužnosti.

– Želela je da ode i istražuje. Bog zna koliko vremena sad provodi pregledajući svu tu dokumentaciju – kaže on.

– Prava je profesionalka kad je u pitanju oblast ranog uzrasta dece. Većinu večeri se borim da prođem kroz dnevnu sobu od sve papirologije koju je pripremila za čitanje – ponosan je princ Vilijam na svoju suprugu. – Drago mi je zbog nje što je sve prošlo dobro, mislim da se vratila puna energije.

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana

00:16 KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey

Iako su bili prijatelji pre nego što su se zaljubili, a potom proveli zajedno dve i po decenije i dobili troje dece, princ od Velsa još uvek otkrila štošta zanimljivo o svojoj supruzi.

Kejt Midlton i princ Vilijam foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Kejt Midlton u Italiji foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia Kako je princ Vilijam dodao, njegova životna saputnica je "očigledno obnovila znanje od pre mnogo vremena".

