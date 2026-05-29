Vest o tome da je Tom Hardiotpušten iz hit serije "Mafija u ratu (Mobland)" ipak nije tačna, prenosi portal Variety. Iako su se prošle nedelje proširile glasine da se popularni glumac neće pojaviti u trećem nastavku, izvori bliski produkciji tvrde da se trenutno ulažu veliki napori da se postigne dogovor. Hardi, koji tumači lik gangstera Harija Da Suze u ovom ostvarenju platforme "Paramount+", i dalje je u igri za povratak na set.

"Tom nije otpušten, vrata za treću sezonu nisu zatvorena i na stvarima se trenutno kreativno radi," potvrdio je insajder za pomenuti portal. Serija, koja prati britansku kriminalnu porodicu predvođenu likovima koje igraju Pirs Brosnan i Helen Miren, nastala je iz pera Ronana Beneta i Džeza Batervorta.

Kreativne tenzije i sukobi na setu

Iako Hardi zvanično nije bivši, situacija iza kulisa je prilično napeta. Prema pisanju publikacije "Puck", došlo je do ozbiljnih nesuglasica između glumca, scenariste Batervorta i producenta Dejvida Glasera. Tenzije su rezultat više faktora: od Hardijevog kašnjenja na snimanja do njegovog insistiranja da se prepravljaju delovi teksta.

S druge strane, neki izvori brane glumca, ističući da je on perfekcionista koji voli da se pripremi, dok su scenariji od Batervorta kasnili, stižući ponekad svega nedelju dana pre snimanja. Dodatni problem predstavlja i odsustvo samog Batervorta sa seta, zbog čega je komunikacija o izmenama u priči išla isključivo preko producenta Glasera.

Uticaj Gaja Ričija i odnos sa kolegama

Veliku ulogu u rešavanju ovog spora mogao bi da odigra Gaj Riči, koji je izvršni producent i režiser više epizoda. Riči i Hardi uspešno sarađuju još od filma "RocknRolla", a izvori navode da je Riči jedan od retkih koji može da obuzda glumčev snažan karakter.

"Siguran sam da Gaj verovatno pritiska Dejvida Glasera da ovo proradi. Gaj voli da radi sa Tomom."

Zanimljivo je da, uprkos spekulacijama o lošim odnosima sa kolegama, Helen Miren javno podržava Hardija. Iako mu je ponekad skretala pažnju na čekanje, to nikada nije preraslo u neprijateljstvo. Nakon što su mediji objavili da on odlazi, Mirenova je na društvenim mrežama objavila njegovu sliku uz poruku: "Volim te sada i uvek, Helen".

Budućnost serije "Mafija u ratu"

Druga sezona serije je snimljena, ali još uvek nije prikazana publici, dok je početak rada na trećoj sezoni bio predviđen za nastupajuću jesen. Ukoliko dogovor sa Hardijem ne bude postignut, produkcija bi morala da pronađe način da njegov lik isključi iz radnje, što mnogi porede sa odlaskom Kevina Kostnera iz serije "Yellowstone". Ipak, upućeni veruju da je reč o prolaznoj krizi svojstvenoj velikim produkcijama.

"On je težak, ali je filmska zvezda," zaključio je jedan od izvora, dodajući da su obe strane sklone impulsivnim reakcijama, ali da je zajednički interes da serija nastavi u punom sastavu. Isticanje da su mu ideje često razumne uliva nadu da će kreativne razlike biti prevaziđene pre početka snimanja novih epizoda.

