Sindi Kraford otkrila šta joj je tražila princeza Dajana za svog sina

Pored toga što je bila član kraljevske porodice, pokojna princeza od Velsa bila je i modna ikona u usponu koja se prirodno uklopila u kreativnu zajednicu. Sprijateljila se sa mnogim boemskim ličnostima osamdesetih i devedesetih godina, uspostavljajući trajno prisustvo u pop kulturi kakvo nije imalo nijedno kraljevsko lice pre nje.

Modna ikona je takođe upoznala mnoge poznate ličnosti dok je obavljala svoje uobičajene kraljevske dužnosti, družila se sa Džonom Travoltom u Beloj kući, razmenila je ljubazne reči sa Elizabet Tejlor nakon premijere na Brodveju i upoznala Dejvida Bouvija pre dobrotvornog koncerta na Vembliju 1993. godine.

Kada su njeni sinovi, princ Hari i princ Vilijam, odrasli i počeli da se dive poznatim ličnostima, Dajana je iskoristila svoje veze da ih iznenadi sa nekoliko susreta sa slavnim osobama koji bi sigurno impresionirali njihove školske drugove. Među njima je bila i nezaboravna čajanka sa supermodelom Sindi Kraford, koja je u to vreme bila Vilijamov idol, podseća magazin InStajl.

Sindi Kraford, princeza Dajana Foto: Printscreen/Instagram/cindycrawford

Iako je privatni sastanak u to vreme držan u tajnosti, Sindi Kraford je podelila detalje svog susreta sa kraljevskom porodicom na Instagramu 2017. godine. Podelila je arhivsku fotografiju sebe i Dajane, obe u elegantnim crnim odevnim kombinacijama, objašnjavajući u opisu da je fotografija nastala u bivšoj rezidenciji pokojne princeze, Kensingtonskoj palati.

- Princeza Dajana je nekako došla do broja moje kancelarije i pozvala me. Moja asistentkinja je bila šokirana! - napisala je manekenka.

- Na kraju smo se povezale i pitala me je da li bih mogla da dođem na čaj sledeći put kada budem u Londonu. Mislim da je princ Vilijam tek počeo da primećuje manekenke i pomislila je da bi to bilo lepo iznenađenje za njega i princa Harija.

Princeza Dajana sa sinovima Vilijamom i Harijem Foto: printscreen YT

Naravno, Kraford nije mogla da odbije poziv, ali je priznala da ju je mogućnost susreta sa "narodnom princezom" pomalo zastrašivala.

- Bila sam nervozna i nisam znala šta da obučem - prisetila se, - ali se sećam da je, čim je ušla u sobu i kada smo počele da razgovaramo, bilo kao da pričam sa prijateljicom.

