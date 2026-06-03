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Nakon više od tri decenije nakon emitovanja jednog od najpoznatijih televizijskih intervjua u istoriji, javnost je dobila novi uvid u razmišljanja princeze Dajane.

Naime, na aukciji će se uskoro naći do sad neobjavljeno rukom pisano pismo u kojem pokojna princeza od Velsa otkriva zašto je 1995. godine pristala na kontroverzni intervju za BBC-jevu emisiju "Panorama" s novinarom Martinom Baširom, navodi BBC.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

U pismu koje je Dajana napisala 27. novembra 1995., samo nedelju dana nakon emitovanja intervjua, navodi kako se nada da će njeno javno istupanje pomoći ženama koje prolaze kroz slične životne situacije, ali i da želi svoje sinove, prinčeve Vilijama i Harija, naučiti važnosti iskrene i duboke komunikacije.

Pismo je poslato Majklu Baratu, gledaocu koji joj je nakon intervjua napisao reči podrške. Dajana mu se zahvalila na razumevanju te priznala koliko ju je njegovo pismo dirnulo. Dokument se poslednjih 30 godina nalazio u Baratovom vlasništvu, a sada bi na aukciji mogao dostići cenu između 3.000 i 4.000 funti.

Dajanin intervju za Panoramu emitovan je 20. novembra 1995. godine i pratilo ga je skoro 23 miliona gledalaca samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Upravo je tada izgovorila danas legendarnu rečenicu o svom braku s tada princem Čarlsom: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bilo malo gužve."

Princeza Dajana

Tom izjavom je javno progovorila o Čarlsovoj vezi s Kamilom Parker Bouls i dodatno uzdrmala ionako poljuljane temelje britanske kraljevske porodice, što je na kraju nagnalo kraljicu Elizabetu II da podstakne Čarlsa i Dajanu na razvod, koji je zvanično okončan u avgustu 1996. godine.

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je intervju u trenutku emitovanja smatran jednim od najvećih novinarskih uspeha BBC-ja, godinama kasnije otkriveno je da je Martin Bašir do njega došao koristeći prevare i lažne dokumente. Nezavisna Dajsonova istraga iz 2021. godine zaključila je da je novinar koristio krivotvorene bankovne izvode i niz obmanjujućih tvrdnji kako bi zadobio poverenje Dajane i njenog brata Čarlsa Spensera.

Među ostalom, Bašir je princezu uveravao da je okružena ljudima koji je špijuniraju te joj iznosio neistinite tvrdnje o navodnim aferama unutar kraljevske porodice. Iako je Dajana verovala da će njina iskrenost pomoći sinovima, kasnije su se pojavile tvrdnje da je intervju teško pogodio tada 13-godišnjeg princa Vilijama. Prema navodima biografa Roberta Lejsija, mladi princ je navodno nakon intervjua ostao slomljen i uplakan.

Interes za privatnu korespondenciju princeze Dajane ne jenjava ni gotovo 30 godina nakon njene smrti. Njena rukom pisana pisma redovno dostižu visoke cene na aukcijama jer pružaju redak uvid u ličnost žene koju je svet zavoleo kao narodnu princezu.

Najnovije otkriveno pismo dodatno potvrđuje da je Dajana, uprkos svim pritiscima s kojima se suočavala, iznad svega bila posvećena majka. Upravo zato danas posebno odjekuju njene reči da je intervju dala kako bi jednog dana Vilijamu i Hariju pokazala koliko je važno otvoreno razgovarati o osećajima i životnim izazovima.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana