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Bivša poznanica Melanije Tramp iznela je senzacionalnu tvrdnju da je prva dama bila "pratilja" Džefrija Epštajna i da je preko ozloglašenog seksualnog prestupnika upoznala predsednika.

Bivša brazilska manekenka Amanda Ungaro iznela je ove tvrdnje u audio-snimku, optužujući svog bivšeg partnera, manekenskog agenta koji je postao predsednički izaslanik, Paola Zampolija, da je lagao kada je tvrdio da je upravo on upoznao Melaniju i Donalda Trampa na jednoj zabavi 1998. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije iz Epstajnovih dokumenata:

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Priča o tome kako je Melanija Knaus upoznala svog budućeg supruga dok je radila kao jedna od Zampolijevih manekenki u Njujorku danas je nešto što je opštepoznato.

Na to se osvrnula i sama prva dama kada je u aprilu održala iznenadnu konferenciju za medije, osuđujući ono što je nazvala "zlonamernim i politički motivisanim lažima" koje je povezuju sa pokojnim trgovcem decom u svrhu seksualne eksploatacije.

Međutim, u snimku objavljenom na mreži X, Ungaro, koja se već mesecima nalazi u žestokom sporu oko starateljstva sa Zampolijem, osporava tu verziju događaja.

- Recimo javnosti da ti nikada nisi bio taj koji je upoznao Melaniju sa Trampom. To je bio Džefri Epštajn, jer je ona bila njegova pratilja. Tako je upoznala Donalda Trampa - tvrdi Ungaro u WhatsApp snimku.

- I znam to, jer sam bila sa tobom 20 godina i uvek si mi govorio da to nisi bio ti – već Džefri Epštajn - dodala je.

Portal Daily Beast zatražio je komentar od Bele kuće i kancelarije prve dame. Zampoli je za isti medij izjavio:

- Mislim da je sramota što se usuđuje da kaže tako nešto o našoj divnoj prvoj dami. Iskreno sam zabrinut za njeno zdravlje i mislim da joj je zaista potrebna terapija - rekao je Trampov saveznik o svojoj bivšoj partnerki.

Zampoli trenutno obavlja funkciju specijalnog izaslanika za globalna partnerstva i član je Upravnog odbora Kenedi centra.

Ungaro je imala 17 godina kada se ukrcala u Epštajnov privatni avion, poznat kao Lolita Ekspres, na letu iz Pariza za Njujork u junu 2002. godine. Sa njom je bio njen tadašnji agent, francuski skaut za manekenke Žan-Lik Brunel, koji je takođe regrutovao devojke za Epštajna.

Njih dvoje godinama su se kretali u istim društvenim krugovima kao i Trampovi, a fotografisani su zajedno sa Donaldom i Melanijom Tramp na događajima u Mar-a-Lagu.

Ungaro je prošle godine dospela u centar pažnje kada je optužila Zampolija da je iskoristio svoj uticaj u Vašingtonu kako bi izazvao njeno hapšenje od strane američkih imigracionih vlasti tokom spora oko starateljstva.

Zampoli i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD snažno negiraju te optužbe.

Najnovija tvrdnja, koja je bila objavljena na njenom nalogu na mreži X, ali je kasnije obrisana, ponovo je skrenula pažnju na slučaj Epštajn. Ungaro sugeriše da je Zampoli „štitio“ Melaniju, kao i da je ona štitila njega, nakon što je dobio važnu funkciju u administraciji.

To je u direktnoj suprotnosti sa izjavama koje je Melanija dala ranije ove godine:

- Ja nisam Epštajnova žrtva. Epštaj me nije upoznao sa Donaldom Trampom. Svog supruga sam slučajno upoznala na jednoj zabavi u Njujorku 1998. godine. Taj prvi susret detaljno je opisan u mojoj knjizi ‘MELANIA’.

- Prvi put sam srela Epštajn 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja prisustvovali zajedno. Do tada ga nikada nisam upoznala niti sam imala bilo kakva saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima - rekla je novinarima u aprilu.

Nije bilo jasno šta je podstaklo prvu damu da tada izda saopštenje, koje je, kako se činilo, iznenadilo čak i samog predsednika.

Otprilike u isto vreme, na internetu su počele da se pojavljuju objave Amande Ungaro kao odgovori na arhivirani nalog Melanije Tramp iz vremena kada je bila prva dama. U njima je tvrdila da je poznaje i pretila da će "otkriti sve što zna".

- Ona zna da sam tokom 20 godina bila svedok veoma kompromitujućih interakcija - rekla je Ungaro u intervjuu za Courier u aprilu, ne navodeći detalje.

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, bivši Epštajnov pomoćnik rekao je FBI-ju, pod pretnjom krivične odgovornosti za lažno svedočenje, da je upravo Eptajn upoznao Trampa i Melaniju.

Ipak, Zampoli godinama tvrdi da je upravo on zaslužan za njihovo upoznavanje nakon što je Melaniju angažovao za svoju agenciju u Njujorku.

- Čak i bez advokata, dobrovoljno ću otići pred Kongres da svedočim o ovome, jer nam je dosta besmislica - rekao je ranije za Daily Beast.

- Rekao sam: ‘Melanija, upoznaj Donalda. Donalde, upoznaj Melaniju’, a zatim sam napustio sto jer sam imao 300 gostiju.

Snimak je prvobitno objavio nezavisni novinar i autor na Substacku Entoni Endruz, koji je rekao da je zamoljen da ga objavi i označi Zampolija.

Objava je kasnije uklonjena, a Endruz je napisao:

- Čudne stvari nastavljaju da se dešavaju u pozadini. Ono što je objavljeno sada je već u javnosti, ali ću nastaviti da prenosim poruke i postupam po zahtevima koji mi se upućuju.

Povodom objave, Zampoli je ranije izjavio za Daily Beast:

- Moji advokati već rade na tome i uslediće tužba.

Kasnije je tvrdio da je većina optužbi koje iznosi Ungaro generisana veštačkom inteligencijom, na šta je Endruz odgovorio:

- Ovo je sukob koji nećeš dobiti, Imam mnogo materijala i uveravam te da nije generisan veštačkom inteligencijom.

VIDEO: Melanija Tramp