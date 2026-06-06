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Pevačica Albina Grčićposlednjih meseci sve češće puni medijske stupce, ali ovaj put ne zbog novih pesama ili nastupa. Nekadašnja hrvatska predstavnica na Evroviziji 2021, koja ih je predstavljala sa pesmom "Tik-Tok", otvoreno govori o svojoj veri, obraćenju i duhovnom putu koji je, kako tvrdi, iz korena promenio njen život.

Gostujući u podkastu Ive Kraljević, Albina je podelila intimne detalje iskustva koje je doživela tokom ispovesti te objasnila zašto je nakon toga odlučila da živi u čistoti. Govoreći o trenutku koji smatra prekretnicom, pevačica je opisala iskustvo koje je, kaže, bilo i fizičko i duhovno.

Pogledajte kako je izgledao njen nastup na Evroviziji 2021:

1/5 Vidi galeriju Albina Grčić na Evroviziji 2021 Foto: DPPA / Sipa USA / Profimedia, Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ja sam fizički osetila da nešto izlazi iz mene. To je kretalo doslovno od nogu, išlo je celim telom, baš kao nekakva tenzija, nekakva masa. Ne znam kako bih to nazvala. Išlo je do glave i kao da je izašlo iz moje glave," ispričala je.

Prisetila se da je tokom ispovesti počela nekontrolisano da plače: "Nisam bila svesna da plačem. To je bilo ridanje u ispovedaonici. Danas, nakon svega što se posle dogodilo, znam da je mene Isus dotakao," rekla je Albina.

Oslobađanje od greha bluda

U razgovoru je otkrila i kako danas veruje da je upravo tada ostavila iza sebe greh koji ju je najviše opterećivao:

"Ja to sad sa sigurnošću mogu reći. Mislim da ljudi sad dobiju konkretnu sliku. To je konkretno bio greh bluda. Nakon nekih odluka koje sam donela u životu, shvatila sam da je to bilo to i da je mene stvarno Gospod dotaknuo", kazala je.

Dodala je kako je nakon ispovesti ceo dan plakala, ali ne zbog tuge: "To nije bilo kao da sam bila tužna. To je jednostavno bilo oslobađajuće plakanje," objasnila je. Upravo je tada, kaže, donela odluku koja je usmerila njen dalji životni put.

Odluka o životu u čistoti na Podbrdu

"Spuštala sam se sa Podbrda nakon molitve i zahvalnosti i rekla sam: "Okej, znam šta se dogodilo. Želim da živim u čistoti." To je bila moja odluka. Uopšte me nije zanimalo ko će to prihvatiti, a ko neće. Ja znam da je to to," poručila je pevačica.

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