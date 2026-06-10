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Kejt Midlton, princeza od Velsa, proteklog vikenda je bila gošća na venčanju Pitera Filipsa, najstarijeg unuka pokojne kraljice Elizabete II, i Harijet Sperling.

Kejt i Vilijam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ovo slavlje je okupilo sam krem britanskog društva, a među zvanicama se našao i bivši dečko buduće kraljice, pišu engleski mediji.

U pitanju je Rupert Finč, jedan od momaka s kojima se Kejt viđala pre nego što je započela vezu s princem Vilijamom, a princeza je s njim ostala u dobrim odnosima posle raskida. Kako je svojevremeno jedan izvor blizak Kejt otkrio pre nekoliko godina, on je bio veoma "fin muškarac".

Oni su imali romansu 2001. godine, tokom studija na Univerzitetu "Sent Endruz", pre nego što se ona zaljubila u svog današnjeg supruga. Zajedno su proveli nešto manje od godinu dana, a potom su ostali prijatelji, i to tako bliski da je Finč bio gost na njenom venčanju s princem Vilijamom 2011.

Bivši dečko Kejt Midlton – uspešan čovek u braku s vrlo uspešnom ženom

On je posle "Sent Endruza" diplomirao na Pravnom fakultetu u Gilfordu, a danas je uspešan advokat. Zanimljivo je da se i on našao među ličnosti koje su bile deo scenarija šest sezone serije "Kruna", a igrao ga je Oli Grin.

Kejt Midlton Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ruper Finč je na venčanje Pitera Filipsa stigao u društvu supruge ledi Nataše Rufus Ajzaks, koja je jedna od osnivačica modne kuće Beulah London, čije haljine Kejt Midlton neretko nosi u javnosti.

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana: