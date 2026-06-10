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Nedavno su objavljeni memoari Džil Bajden "View from the East Wing", u kojima bivša prva dama SAD, između ostalog, opisuje susret sa Melanijom Tramp održan 20. januara 2025. godine. Tog dana Donald Tramp je i zvanično započeo svoj drugi predsednički mandat, nakon što je po drugi put položio zakletvu kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Inauguracija Donalda Trampa održana je četiri godine nakon što je Džo Bajden, 20. januara 2021. godine, položio zakletvu i preuzeo dužnost predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Džo i Džil Bajden i Melanija i Donald Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Međutim, Donald i njegova supruga Melanija Tramp nisu prisustvovali Bajdenovoj inauguraciji. Time je Tramp postao prvi predsednik SAD u modernoj istoriji koji je odbio da prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve svog naslednika, prekinuvši tradiciju dugu više od jednog veka.

Podsećanja radi, Melanija i Donald Tramp napustili su Belu kuću helikopterom 20. januara 2021. godine, nekoliko sati pre nego što je Džo Bajden položio predsedničku zakletvu. Tadašnja prva dama nije ugostila Džil Bajden u Beloj kući niti joj je pokazala privatne odaje rezidencije, što je uobičajeni deo protokola prilikom primopredaje dužnosti.

Takav potez bio je deo političkog bojkota, budući da je Donald Tramp nastavio da tvrdi da su predsednički izbori bili neregularni i da Džo Bajden nije legitimni pobednik.

Kada se Tramp četiri godine kasnije vratio u Belu kuću, Bajdenovi su njega i Melaniju dočekali ispred predsedničke rezidencije, poštujući ustaljenu tradiciju.

Džil Bajden, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Melanija Tramp i Džil Bajden oči u oči - neprijatna tišina parala vazduh

Zbog događaja iz prethodnih godina, susret bračnog para Bajden i bračnog para Tramp bio je pod posebnom pažnjom javnosti. Deo inauguracionog protokola bila je i zajednička vožnja bivše i nove prve dame od Bele kuće do Kapitola, a upravo se tog trenutka Džil Bajden prisetila u svojim memoarima.

Dr Džil Bajden navodi da se pre toga retko viđala sa Melanijom Tramp i da su se njihovi susreti uglavnom svodili na državne sahrane i druge zvanične događaje. Za razliku od njih, njihovi muževi imali su znatno više prilika za međusobne razgovore i susrete.

Prema njenim rečima, kada su sele u limuzinu, zavladala je neprijatna tišina. Atmosferu je pokušao da opusti Džon Besler, suprug senatorke Ejmi Klobušar, koji je sedeo između Melanije i Džil, nastojeći da pokrene razgovor tokom vožnje.

Melanija i Džil Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Razgovor se potom preusmerio na sina Melanije i Donalda Trampa, koji je nekoliko meseci pre inauguracije upisao fakultet. Džon Besler upitao je prvu damu šta studira njen naslednik, na šta je Melanija kratko odgovorila da je Baron student Njujorškog univerziteta.

Džil Bajden u knjizi navodi da je supruga Donalda Trampa vrlo šturo odgovarala na pitanja i da je razgovor često vraćala na temu vremenskih prilika, ističući da je tih dana u Vašingtonu bilo izuzetno hladno.

Kako bi razgovor ipak nekako tekao, Džil Bajden je na komentar o vremenu primetila da joj je žao vojnih pasa koji su učestvovali u ceremoniji, zbog hladnoće kojoj su bili izloženi.

Na kraju je duhovito dodala da je Besler verovatno "izvukao najkraću slamku" kada mu je pripala uloga posrednika između nje i Melanije tokom, kako ju je opisala, jedne od najneprijatnijih vožnji.

Džil Bajden, Melanija Tramp Foto: Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Melanija Tramp jednu stvar oštro zamerila

Bivša prva dama Amerike smatra da je Melanijin hladan stav prema njoj bio izazvan uverenjem da je Džo Bajden odgovoran za FBI pretres imanja Mar-a-Lago 2022. godine, kada su agenti upali u njene privatne prostorije.

Džil je u knjizi izrazila empatiju prema Melaniji, podsećajući da je i sama doživela sličnu situaciju.

Melanija Tramp je distancu prema Džil Bajden ispoljila i pred vratima Bele kuće.

Njihov susret u četiri oko protekao je u krajnje čudnoj atmosferi. Bivša prva dama se zatim prisetila jednog od retkih telefonskih razgovora koje je vodila sa Melanijom. Pozvala ju je da proveri kako su ona i Baron nakon pokušaja atentata na Donalda Trampa 2024. godine. Melanija je bila "ljubazna i rezervisana kao i uvek", navodi se u knjizi.

(Kurir.rs/Žena)

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