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O ljubavnoj vezi glumaca Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura domaća javnost bruji već danima.

Novi sočni detalji romanse po glumačkim kuloarima tema su broj jedan, a kako sad saznajemo, ljubavnici su odlučili da celo leto zajedno provedu van Srbije. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Jelisaveta izabrala destinacije na koje je redovno odlazila sa uskoro bivšim suprugom Milošem Teodosićem, ali i da će ceo ceh, bar kako se šuška među njihovim kolegama, platiti niko drugi do ona lično.

Vrlo zahtevna

1/5 Vidi galeriju Mensur i Jelisaveta Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Jelisaveta i Mensur su već nekoliko puta dosad išli zajedno na kraća putovanja, uživali su i sada uveliko planiraju gde će otputovati na letnji odmor. Ona je glavni organizator i sve finansira. Nije htela ni da čuje da se Mensur lati novčanika, mada se ponudio. Jelisaveta je vrlo zahtevna kad je reč o putovanjima i ne žali para za najbolje hotele i plaže. Iskreno govoreći, Mensur bi to teško mogao finansijski da isprati, jer ima mnogo manje novca od nje. To je činjenica.

Bliskoj drugarici se poverila da će skoro celo leto biti zajedno van Beograda. Deo vremena će provesti u Crnoj Gori u luksuznom rizortu u blizini Tivta, a drugi deo u Italiji, koju ona takođe obožava. Posebno je zanimljivo da je ona na ove destinacije redovno odlazila s Teodosićem dok su još bili u ljubavi. Tamo su pre nekoliko godina čak hteli da kupe apartman, i to za ogromne pare. Da li to ona radi sada namerno i provocira uskoro bivšeg muža s novim dečkom ili joj se baš toliko ide tamo, procenite sami (smeh). Ono što je sigurno jeste da će Teo taj deo Crne Gore ovog leta zaobići u širokom luku. Zamislite da se slučajno sretnu tamo, to bi tek stvarno bio skandal - ispričala nam je jedna glumica bliska paru.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Već danima pokušavamo da stupimo u kontakt sa akterima ovog ljubavnog trougla, ali se oni ne oglašavaju.

Inače, Jelisaveta nije krila da su Teodosić i ona testirali jedno drugo tokom bračne zajednice.

- U početku se ispipavaju granice, dokle ja mogu da se ljutim ili dokle on može da se ljuti. Prosto smo shvatili gde su te granice, ne prelazimo ih. Mera je mama, mera za sve. Ovo zvuči kao nameštaljka, ali mi nemamo bračne nesuglasice. Kad izađem s drugaricama u grad, ja se non-stop kuckam s Milošem i onda, recimo, kuma kaže: "Jao, i Miloš je večeras s nama." Tako da mi stvarno nemamo to ili smo se prosto upoznali u trenutku kad smo zreli ljudi - rekla je svojevremeno glumica.

Hteli da kupe apartman

Podsetimo, naša ekipa je u avgustu 2023. uslikala tadašnji bračni par u pomenutom rizortu u Crnoj Gori, gde su planirali da kupe jedan apartman u okviru ovog kompleksa, i to po ceni od milion i po evra.

1/4 Vidi galeriju IZA BOGIJA KARIĆA SEVA ZADNJICA NA PLAŽI, I TO MEGA POZNATA: Svi bruje o raskrečenoj cici, a sada je ova naša zvezda RASKRINKANA! Foto: Aleksandar Panić, Nenad Kostić

Oni su tada vreli avgustovski dan proveli na plaži luksuznog kompleksa, gde su ležali na ležaljkama za koje su morali da izdvoje čak 100 evra. Pogledi drugih muškaraca na plaži bili su uprti u njenu oblu i zategnutu zadnjicu, koja je posebno došla do izražaja i svima bola oči.

Jelisaveta, koja je uvek u top-formi, tada se odlučila za narandžasti dvodelni tanga kupaći kostim, kojim je raspalila maštu muških kupača s dubljim džepom.

Poznata kao neko ko ne žali novac za skupe aksesoare, glumica je na plažu krenula s tašnom od pruća "loeve" od čak 800 evra. Tog dana nije bila raspoložena za kupanje pa je samo ležala, a onda je posle nekih sat vremena s Teom napustila plažu, kad su se slučajno sreli i srdačno porazgovarali s Novakom Đokovićem i njegovom suprugom Jelenom, koji su takođe boravili u ovom kompleksu.

Kurir.rs

Jelisaveta i Pavle: