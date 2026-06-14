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Još od trenutka kada je kroz modeling i angažmane u sportskim redakcijama zakoračila u medijsku sferu, Dragana Kosjerina prepoznata je kao jedna od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni, dok u poslednje vreme u prvi plan sve više izbija njena elokvencija i intelekt.

Svoj profesionalni put gradila je savesno i postepeno, ističući se podjednako kao uspešan urednik i kao TV lice sposobno za brzu adaptaciju na različite televizijske formate - od informativnih do zabavnih programa. Uporedo sa blistavom karijerom, voditeljka često naglašava važnost harmoničnih odnosa unutar porodice, čija joj podrška mnogo znači, kao i bračnu idilu sa suprugom, stomatologom Bojanom Perduvom, sa kojim je stupila u brak u julu 2024. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Dragane Kosjerine:

1/11 Vidi galeriju Dragana Kosjerina važi za jednu od naših najlepših voditeljki Foto: Printscreen/Instagram

Iako je njeno mesto rođenja Sarajevo, Kosjerina sa ponosom govori o svojim korenima, napominjući da joj je očeva familija poreklom iz Hercegovine, dok majčina strana dolazi iz jugozapadnih delova Srbije. Usled ratnih zbivanja, bila je primorana da napusti rodni grad sa svega pet godina, zbog čega je u početku tamo odlazila isključivo u kratke posete rođacima i starim prijateljima. Ipak, tokom godina je razvila duboku emotivnu vezu sa Sarajevom, u koje i danas sa radošću svraća jer je taj ambijent ispunjava mirom i lepim osećanjima.

"Imam svoja omiljena mesta, omiljene kafiće, parkove, šetališta, buregdžinice, ćevabdžinice i sva ta mesta puna su priča, puna detinjstva, nekog prošlog života i uspomena koje me obuzmu kad god tamo odem. Vraćam se sebi i svojima," rekla je Kosjerina u intervjuu za Story.

Seoski mir kao luksuz i beg od intriga

Pored Sarajeva, najraniji period njenog života obeležilo je i jedno selo nadomak Priboja. Tamo je provodila vreme kod bake i dede, potpuno izolovana u prirodi, što danas, sa distance i usled ubrzanog tempa života, posmatra kao neprocenjiv luksuz. Ta sećanja u njenom umu izgledaju poput filmskih sekvenci ispunjenih slobodnim trčanjem kroz pšenična polja, igrom sa životinjama i dugim lutanjima kroz šumske predele. Upravo zbog toga, priroda je i danas njeno glavno utočište kada želi da povrati unutrašnji mir i dobije novu životnu perspektivu.

Dragana Kosjerina Perduv sa suprugom Bojanom Perduvom Foto: Printscreen/Instagram

U javnom životu, gde su zakulisne radnje česta pojava, poznata voditeljka postavlja jasne granice i distancira se od takvih obrazaca ponašanja. Svoje intimne misli i dileme deli isključivo sa članovima porodice i najužim krugom odanih prijatelja. Svoj kategoričan stav prema tračevima i neiskrenosti Dragana opisuje rečima:

"Laži ne volim, ako iz ma kakvog razloga ne mogu da iznesem istinu, radije prećutim. Nisam tip koji voli spletke, intrige, ogovaranja, to mi oduzima energiju, a ne donosi zabavu," istakla je.

Iskrenost kao stub stabilnog braka

Ovaj princip transparentnosti i direktnosti primenjuje i u bračnom životu sa Bojanom. Prema njenom mišljenju, u partnerskim odnosima nema mesta za veštačko stvaranje misterije kako bi se održala nečija pažnja. Njen recept za stabilnu i dugovečnu vezu temelji se na uzajamnom poštovanju:

Dragana Kosjerina sa suprugom Bojanom Foto: Instagram/dragana.kosjerina

"Ako morate na silu da budete tajanstveni da biste zadržali pažnju partnera, možda treba da promenite partnera. Partnerstvo je pravo tamo gde ima iskrenosti, istinske podrške i razumevanja," dodala je Kosjerina.

Kada je reč o bračnoj svakodnevici i sitnim nesuglasicama, voditeljka ističe da joj zrelost i životno iskustvo donose preko potrebnu stabilnost, zbog čega sve ređe reaguje impulsivno. Ona je takođe otkrila da njen suprug Bojan teži harmoniji i ne podnosi konflikte, pa se svi eventualni nesporazumi među njima rešavaju razumno i u kratkom roku. Mir i blagostanje u zajedničkom domu uspešno održavaju kroz stalnu spremnost na kompromise i obostranu želju da jedno drugom ulepšaju svakodnevicu.

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