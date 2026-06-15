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Princ Hari, sin kralja Čarlsa III i vojvoda od Saseksa, veliki je ljubitelj sporta, pa nije propustio petu utakmicu NBA finala.

On je bez supruge Megan Markl pratio meč između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, a na društvenim mrežama je mnogo pažnje privukao njegov susret sa čuvenim režiserom Spajkom Lijem.

Na snimku koji je objavio Page Six vidi se trenutak kad se Hariju, dok je razgovarao s nekim u publici, obraća Spajk Li. Čim je princ to primetio, okrenuo se i pružio mu ruku, što je Li ignorisao. Umesto toga je kroz razgovor pokazao prstom prema princu Hariju, a on je nespretno kroz osmeh spustio ruku na njegov stomak.

Ubrzo su se, međutim, rukovali i nastavili kratak razgovor.

Iako ne deluje kao da je Spajk Li imao lošu nameru, mnogi su na društvenim mrežama primetili da sin britanskog kralja sigurno nije često u životu bio u situaciji da pruža ruku i naiđe na ignorisanje.

Spajk Li Foto: Profimedia

Spajka Lija i princa Harija povezuje simpatičan detalj

Nije tačno poznato o čemu su princ Hari i Spajk Li mogli da razgovaraju, ali američki mediji spekulišu da bi tema mogao da bude tajni profil koji je vojvoda od Saseksa pre nekoliko godina imao na Fejsbuku. Tada se, naime, predstavljao kao Spajk Vels, a Li je pričao o tom pseudonimu u jednom intervjuu 2019. i otkrio da je zamolio princa Vilijama da pita Harija zbog čega je odabrao baš ovo ime.

Princ je, prema pisanju britanskih medija, osmislio ime Spajk Vels tako što je kombinovao svoj nadimak s vojnim pseudonimom, a pomenuti profil na Fejsbuku je koristio da deli privatne fotografije, između ostalih i one s tadašnjom devojkom Čelsi Dejvi.

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