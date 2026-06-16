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Povodom rođendana kralja Čarlsa na ulicama Londona održana je velika proslava, koja je okupila više hiljada građana. Reč je o tradicionalnoj vojnoj paradi „Trooping the Colour“, koja se duže od 260 godina održava svake druge subote u junu, u čast kralja ili kraljice.

Kao i obično, pažnja javnosti bila je usmerena na naslednika kralja Čarlsa: princa Vilijama i Kejt Midlton, kao i njihovu decu – Džordža, Šarlot i Luisa. Zajedno sa majkom mališani su se provozali gradom uz put pozdravljajući građane.

Kejt Midlton
Kejt Midlton Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Kejt Midlton još jednom je pokazala besprekoran modni stil, a za paradu je izabrala njom omiljeni model haljine s potpisom modne kuće Catherine Walker.

Nije prošlo neprimećeno da su deca bila modno usklađena sa majkom, pa su tako prinčevi uz klasična odela nosili svetloplave kravate. Sa druge strane, beli detaljji na njenoj haljini bili su usklađeni sa haljinicom princeze Šarlot.

Kejt Midlton, princ Vilijam
kraljevska porodica Foto: Press Association/IPA / Sipa Press / Profimedia

Kejt Midlton odala počast princezi Dajani
Kejt Midlton blistala je u svetlo plavoj haljini sa belim detaljima na rukavima, reverima i džepovima. Stajling je upotpunila upečatljivim šeširom velikog oboda, koji je kreirao irski dizajner Philip Treacy.

Na haljini princeze od Velsa bio je broš irske garde, dok je od nakita odabrala bisernu narukvicu njene svekrve, princeze Dajane, kao i biserne minđuše sa cvetnim motivima.

Kejt na paradi povodom kraljevog rođendana Foto: PA/IPA / Sipa Press / Profimedia, Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Stajling je zaokružila jednostavnim, ali elegantnim salonkama bele boje.

Celokupna modna priča bila je, zapravo, modi omaž princezi Dajani koja je i sama volela brend Catherine Walker. Takođe, pamti se da je u dva navrata nosila sličan plavo-beli komplet, 1987. i 1992. godine.

(Kurir.rs/Hello)

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 VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom rođendana kralja Čarlsa

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KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey