Kejt Midlton u haljini srpske dizajnerke: Princeza zablistala u žutom - Vilijamov gest zapalio mreže
Nakon dvogodišnjeg odsustva na konjičkim trkama Rojal Askot, Kejt Midlton pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini koja je odmah postala jedna od glavnih tema događaja.
Princeza je stigla u kočiji zajedno sa princem Vilijamom, dok su ispred njih bili kralj Čarls i
Njeno prisustvo izazvalo je oduševljenje među okupljenima, naročito zbog toga što prošle godine nije mogla da prisustvuje manifestaciji tokom perioda oporavka i lečenja.
Za ovu priliku Kejt je odabrala elegantnu kreaciju u intenzivnoj žutoj nijansi, koju potpisuje dizajnerka Roksanda Ilinčić. Zanimljivo je da je princeza ovu haljinu već nosila tokom pojedinih važnih javnih pojavljivanja, uključujući zvaničnu posetu Jamajci i finale Vimbldona pre nekoliko godina.
Celokupan stajling upotpunila je pažljivo odabranim modnim detaljima, šeširom u istoj boji, luksuznim minđušama, bisernom narukvicom i svetlom torbicom.
Princ Vilijam je svoj izgled prilagodio supruzi, pa je na reveru nosio cvetove u žutoj boji.
Pozitivne reakcije javnosti
Brojni obožavaoci kraljevske porodice nisu krili zadovoljstvo što ponovo vide princezu na jednom od najvažnijih društvenih događaja u Velikoj Britaniji. Na društvenim mrežama nizali su se komentari u kojima su hvaljeni njen izgled, osmeh i elegantan izbor garderobe.
Mnogi su isticali da je Kejt Midlton izgledala besprekorno i da je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih članica kraljevske porodice.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana: