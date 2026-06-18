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Nakon dvogodišnjeg odsustva na konjičkim trkama Rojal Askot, Kejt Midlton pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini koja je odmah postala jedna od glavnih tema događaja.

Princeza je stigla u kočiji zajedno sa princem Vilijamom, dok su ispred njih bili kralj Čarls i

Kejt Midlton, princ Vilijam Foto: Maureen McLean / Alamy / Profimedia

Njeno prisustvo izazvalo je oduševljenje među okupljenima, naročito zbog toga što prošle godine nije mogla da prisustvuje manifestaciji tokom perioda oporavka i lečenja.

Za ovu priliku Kejt je odabrala elegantnu kreaciju u intenzivnoj žutoj nijansi, koju potpisuje dizajnerka Roksanda Ilinčić. Zanimljivo je da je princeza ovu haljinu već nosila tokom pojedinih važnih javnih pojavljivanja, uključujući zvaničnu posetu Jamajci i finale Vimbldona pre nekoliko godina.

Kejt Midlton Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Celokupan stajling upotpunila je pažljivo odabranim modnim detaljima, šeširom u istoj boji, luksuznim minđušama, bisernom narukvicom i svetlom torbicom.

Princ Vilijam je svoj izgled prilagodio supruzi, pa je na reveru nosio cvetove u žutoj boji.

Kejt Midlton, princ Vilijam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pozitivne reakcije javnosti

Brojni obožavaoci kraljevske porodice nisu krili zadovoljstvo što ponovo vide princezu na jednom od najvažnijih društvenih događaja u Velikoj Britaniji. Na društvenim mrežama nizali su se komentari u kojima su hvaljeni njen izgled, osmeh i elegantan izbor garderobe.

Mnogi su isticali da je Kejt Midlton izgledala besprekorno i da je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih članica kraljevske porodice.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana: