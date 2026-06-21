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Keti Čejs, majka Davej Čejs, glumice koja se proslavila ulogom Samare Morgan u hororu "Krug" i pozajmljivanjem glasa Lilo u Diznijevom klasiku "Lilo i Stič", progovorila je o smrti svoje ćerke. Davej je preminula u 36. godini, što je potvrđeno 17. juna, a njena majka Keti je u novom intervjuu podelila svoju reakciju i detalje o ćerkinoj borbi sa zavisnošću, piše People.

"Prvi put kad sam to videla, zapravo sam mislila da je lažna vest. A onda su odjednom sve relevantne stranice objavile njeno ime i shvatila sam da nije lažno", rekla je Keti za Daily Mail. Dodala je kako je ćerku poslednji put videla 2019. godine. Otkrila je da je svake noći pretraživala društvene mreže i stranicu mrtvozornika okruga Los Anđeles u potrazi za bilo kakvim tragom o svojoj ćerki, što je učinila i noć pre nego što je vest o smrti objavljena. Kad je saznala istinu, bila je, kaže, skrhana.

"Osećala sam se kao da mi nešto izvlači sav vazduh iz pluća, a istovremeno kao da ću eksplodirati", opisala je. "Ispustila sam taj životinjski krik i samo sam počela da trčim. Iz mene su izlazili neki čudni, praiskonski zvukovi. Otišla sam u dvorište i vrištala: 'Ne, ne, ne, ne!' Toliko me boli, ali nadam se da me je njena duša čula."

Borba sa zavisnošću

Keti Čejs tvrdi da se njena ćerka borila sa zavisnošću, a sve je navodno počelo pre desetak godina nakon nesreće na motociklu. Zbog povrede leđa uzimala je lekove protiv bolova, što je, prema majčinim rečima, bio početak problema. Nakon toga, pokojna glumica "je tražila drogu i družila se s pogrešnim ljudima", ispričala je njena majka, dodavši da se Davej borila i s beskućništvom.

U međuvremenu, Davejin dečko Roj Hernandez pokrenuo je GoFundMe kampanju u kojoj je tvrdio da je glumica obolela od meningitisa i "nekoliko ozbiljnih infekcija krvi", te da je njeno stanje postalo kritično. Naveo je i da je imala "teško detinjstvo i bolan prekid odnosa s porodicom". Na to je reagovao Davejin bivši menadžer i dugogodišnji prijatelj Džon Rajan, koji je pozvao obožavatelje da ne doniraju novac toj kampanji.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Ctrice

Poslednji susret i majčina bol

Keti, bivša medicinska sestra koja se iz Oregona preselila u Los Anđeles kako bi podržala ćerkinu glumačku karijeru, poslednji put je videla Davej u oktobru 2019. dok ju je posećivala u zatvoru. Planirala je da je dočeka nakon izlaska, ali je zakasnila. "Otišla sam po nju dan nakon što je puštena jer nisam znala da je otpuštena ranije. Ne mogu to da prestanem sebi da prebacujem. Vratila se na ulicu nakon što je izašla", rekla je. Nakon toga, Keti je s ćerkom potpuno izgubila kontakt.

"To me pogađa jer ljudi govore da sam sigurno bila loša majka, ali nikad nisam odustala od nje", rekla je. "Kao majka, ne dižete ruke od svog deteta. Nadala sam se da će se ipak vratiti kući. Nikad nisam izbacila svoju ćerku." Istakla je kako je "očajnički pokušavala da pronađe pomoć za Davej, ali ne možete zakonski primorati na pomoć nekoga ko je ne želi".

Poslednji pozdrav

Keti je identifikovala ćerkine posmrtne ostatke u četvrtak, 18. juna. Prisećajući se tog trenutka, ispričala je: "Mogli smo da položimo ruke i molimo se. Tehnički, dodirivali smo staklo, ali to je bilo najbliže što smo mogli da dođemo, pa smo mogli da položimo ruke i molimo se za nju." Uprkos boli, taj trenutak je doživela na poseban način. "Bilo je to predivno iskustvo i osećam se blagosloveno što sam mogla da ga podelim sa svojom ćerkom", zaključila je Keti.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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