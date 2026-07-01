Slušaj vest

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur nedavno su zajedno otišli na zajednički mini-odmor, i to na Adu Bojanu. Novi glumački par uživa za sve pare u ljubavi, pa su nekoliko slobodnih dana proveli u susednoj Crnoj Gori.

Kako nam je ispričao izvor sa lica mesta, golupčići se nisu obazirali na poglede znatiželjnika jer su znali da je fotografisanje na plaži na kojoj su bili strogo zabranjeno, pa su bili potpuno opušteni.

Briga ih za sve

- Jelisaveta i Mensur su se ljubili, grlili i mazili kao da su sami na nudističkoj plaži. Nije ih interesovao niko. Prepustili su se strastima i baš se videlo da uživaju zajedno. Najviše vremena provodili su na plaži, ali i u kafićima koji se tu nalaze - rekao nam je sagovornik.

Foto: Printscreen/Instagram

Inače, sa odmora se oglasio i sam Pavle, pa je sa svojim pratiocima podelio fotografiju mora bez otkrivanja tačne lokacije. Ubrzo nakon toga podelio je i zagonetnu poruku koja je mnoge navela na razmišljanje o tome kome je tačno posvećena.

"Kad imaš jasan cilj, i put do njega je jasan i prihvatljiv" - napisao je Mensur, dok se njegova partnerka tih dana nije oglašavala.

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Celo leto na moru

Kako smo već pisali, ljubavnici su odlučili da celo leto zajedno provedu van Srbije. Ono što je posebno zanimljivo jeste to što je Jelisaveta izabrala destinacije na koje je redovno odlazila sa uskoro bivšim suprugom Milošem Teodosićem, ali i što će ceo ceh, bar kako se šuška među njihovim kolegama, platiti niko drugi do ona lično.

- Jelisaveta i Mensur su već nekoliko puta dosad išli zajedno na kraća putovanja, uživali su i sada uveliko planiraju gde će otputovati na letnji odmor. Ona je glavni organizator i sve finansira. Nije htela ni da čuje da se Mensur maši novčanika, mada se ponudio. Jelisaveta je vrlo zahtevna kad je reč o putovanjima i ne žali novac za najbolje hotele i plaže.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kurir.rs

Jelisaveta i Pavle: