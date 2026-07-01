Slušaj vest

Poznata dramska umetnica Vesna Stanković već pune dve godine prolazi kroz izuzetno zahtevan period, suočavajući se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom - karcinomom dojke. U svom najnovijem medijskom istupanju, Vesna je otvoreno podelila detalje ove životne bitke, istakavši da je svoju svakodnevicu prilagodila novonastaloj situaciji i rešila da nastavi sa uobičajenim aktivnostima.

"Nikada sebe nisam doživela kao osobu koja je bolesna, već sam na situaciju gledala kao na trenutni problem, kao da imam neki virus ili da je u mene ušao parazit pa sad moram da nađem odgovarajuće tehnike da se sa tim izborim. Kada mi je doktorka u jednom trenutku rekla da zbog niskih leukocita i ozbiljne terapije dve godine ne smem da se viđam i grlim sa ljudima, odgovorila sam joj da za dve godine neću ni postojati na ovom svetu ako tako budem živela, pa sam nastavila rad i druženje. Onog trenutka kad stanem na scenu, šta god da me boli, ja se ponovo rodim i to za mene predstavlja potpuno samoisceljenje. Ali, to je moj način, svako treba da za sebe nađe način za preživljavanje u kome se on dobro oseća," ispričala je glumica u intervjuu za eKliniku.

Pogledajte u galeriji fotografije Vesne Stanković:

1/8 Vidi galeriju Glumica Vesna Stanković o karcinomu dojke Foto: printscreen/instagram/vesna_alu

Suočavanje sa nuspojavama iscrpljujućeg lečenja

Za ovu umetnicu medicinska dijagnoza predstavlja samo zvanični nalaz, a ne samu suštinu njenog stanja. Ipak, ona napominje da proces lečenja i same terapije često donose veći stres od samog saznanja o bolesti, budući da agresivni medikamenti u velikoj meri narušavaju fizički izgled i snagu organizma.

U određenim fazama lečenja, Vesna se suočila sa gubitkom kose, obrva i trepavica, a usled specifičnih lekova došlo je do pojave takozvanog "mesečevog lica" i rasta telesne težine za čak dvadeset kilograma. Iako su ove vizuelne promene bile izuzetno teške za nju, uspela je da ih prihvati kao prelazne faze, poredeći ih slikovito sa stanjem u trudnoći koje je takođe privremeno.

Glumica Vesna Stanković o karcinomu dojke Foto: printscreen/facebook/Vesna Stankovic

Odbijanje lažnog optimizma

Glumica je naglasila da joj je u najtežim trenucima najviše smetalo nametnuto bodrenje iz okruženja i stalno insistiranje na tome da mora ostati nasmejana i nepokolebljiva.

"Tokom bolesti nisam mogla da podnesem kada me neko na silu hrabri rečima da sam jaka i kada mi govore da moram da budem pozitivna. Hajde, imaj ti rak pa budi pozitivan 24 časa dnevno! Moramo dopustiti sebi i da budemo loše, da se isplačemo, onda to propustimo kroz nas pa dođu neki lepi trenuci koje ne treba propuštati i zaustavljati život. Svako kroz ovo treba da prođe na svoj način, a najvažnije je da život ne sme da stane, već da idemo dalje i živimo čak i kada boli," poručila je glumica za "eKliniku".

Pogledajte video: Žena otkrila rak dojke na rođendan